Nezastaviteľný Bayern nedoplatil na bezgólový prvý polčas. Opäť sa presadil 17-ročný mladík

Lennart Karl oslavuje gól v sieti Borussie Mönchengladbach.
Lennart Karl oslavuje gól v sieti Borussie Mönchengladbach. (Autor: TASR/AP)
TASR|25. okt 2025 o 17:51
Lipsko deklasovalo Augsburg výsledkom 6:0.

BERLÍN. Futbalisti Bayernu Mníchov sú aj po 8. kole nemeckej Bundesligy stopercentní. V sobotu zvíťazili na pôde Borussie Mönchengladbach 3:0 a s 24 bodmi si upevnili vedenie v tabuľke.

O triumfe Bavorov rozhodli v druhom polčase Joshua Kimmich, Raphael Guerreiro a 17-ročný záložník Lennart Karl. Domáci dohrávali od 19. minúty bez vylúčeného Jensa Castropa.

VIDEO: Gól Lennarta Karla

Lipsko triumfovalo v Augsburgu vysoko 6:0 a v tabuľke je druhé o päť bodov za Bayernom. VfL Wolfsburg bez zraneného slovenského obrancu Denisa Vavra uspel na ihrisku Hamburgeru SV 1:0.

Hoffenheim si poradil s Heidenheimom 3:1, Eintracht Frankfurt zdolal FC St. Pauli 2:0.

Bundesliga - 8. kolo:

Borussia Mönchengladbach - Bayern Mníchov 0:3 (0:0)

Góly: 64. Kimmich, 70. Guerreiro, 81. Karl, ČK: 19. Castrop (Mönchengladbach)

FC Augsburg - FC Lipsko 0:6 (0:4)

Góly: 10. Diomande, 18. Cardoso, 22. Nusa, 38. Baumgartner, 56. Ouedraogo, 65. Lukeba

Eintracht Frankfurt - FC St. Pauli 2:0 (1:0)

Góly: 36. a 55. Burkardt

Hamburger SV - VfL Wolfsburg 0:1 (0:1)

Gól: 15. Daghim

TSG 1899 Hoffenheim - 1. FC Heidenheim 3:1 (2:0)

Góly: 18. Asllani, 45+2. Lemperle, 63. Kramarič - 75. Schimmer

Tabuľka Bundesligy

Bundesliga

