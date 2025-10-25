Béčko Slovana schytalo hanebný debakel, inkasovalo až sedemkrát. Banská Bystrica opäť vyhrala

BRATISLAVA. Futbalisti Banskej Bystrice sú aj naďalej suverénnym lídrom MONACObet ligy.
V sobotnom stretnutí 14. kola zvíťazili na trávniku Lehoty pod Vtáčnikom 2:1 a na čele tabuľky majú jedenásťbodový náskok. Druhé Zlaté Moravce však odohrali o zápas menej.
Stará Ľubovňa ukončila sedemzápasovú sériu bez víťazstva, „béčko“ Slovana Bratislava doma deklasovala 7:0. na štvrté miesto tabuľky poskočil bratislavský Inter, ktorý triumfoval nad hráčmi Slávia TU Košice 3:1.
MONACObet liga - 14. kolo (sobota, 25. október):
Inter Bratislava - Slávia TU Košice 3:1 (2:0)
Góly: 5. a 40. Vantruba, 90. Bellás - 79. Harvila
Rozhodcovia: Libiak - Krivošík, Šága, ŽK: Madubuegwu, Bellás - Sabolčík, 407 divákov
Lehota pod Vtáčnikom - Banská Bystrica 1:2 (1:0)
Góly: 8. Tatár - 61. Alves, 84. Reiter
Rozhodcovia: Micheľ - Pacák, Hrebeňár, ŽK: Tatár, Kucman, Ovšonka, Sibanda - Považanec, Willwéber, Acosta, 1100 divákov
Púchov - Liptovský Mikuláš 3:3 (2:1)
Góly: 15. Mráz, 17. Tandara, 65. Moško - 30. a 54. Bartoš, 50. Marek
Rozhodcovia: Mano - Bednár, Gregorec, ŽK: Moško - Gerát
ČK: 66. Gerát po 2. ŽK
Šamorín - Malženice 1:0 (0:0)
Góly: 90.+3 Kiza
Rozhodcovia: Vaňo - Poruban, Tůma, ŽK: Varga (Šamorín), 222 divákov
Stará Ľubovňa - Slovan Bratislava B 7:0 (5:0)
Góly: 3. a 12. Kušnír, 28. Kolesár, 44. Makrygiannis, 45.+4 Kramár, 49. Kaleta, 64. Abonsso
Rozhodcovia: Dzivjak - Adamčo, Gallik
ČK: 18. Klaučo (Slovan)
