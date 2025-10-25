Béčko Slovana schytalo hanebný debakel, inkasovalo až sedemkrát. Banská Bystrica opäť vyhrala

Ilustračná fotografia.
Ilustračná fotografia. (Autor: Monacobetliga.sk)
Sportnet, TASR|25. okt 2025 o 16:09 (aktualizované 25. okt 2025 o 16:27)
ShareTweet1

Slovan Bratislava B sa proti Starej Ľubovni nedokázal presadiť ani raz.

BRATISLAVA. Futbalisti Banskej Bystrice sú aj naďalej suverénnym lídrom MONACObet ligy.

V sobotnom stretnutí 14. kola zvíťazili na trávniku Lehoty pod Vtáčnikom 2:1 a na čele tabuľky majú jedenásťbodový náskok. Druhé Zlaté Moravce však odohrali o zápas menej.

Stará Ľubovňa ukončila sedemzápasovú sériu bez víťazstva, „béčko“ Slovana Bratislava doma deklasovala 7:0. na štvrté miesto tabuľky poskočil bratislavský Inter, ktorý triumfoval nad hráčmi Slávia TU Košice 3:1.

MONACObet liga - 14. kolo (sobota, 25. október):

Inter Bratislava - Slávia TU Košice 3:1 (2:0)

Góly:  5. a 40. Vantruba, 90. Bellás - 79. Harvila

Rozhodcovia: Libiak - Krivošík, Šága, ŽK: Madubuegwu, Bellás - Sabolčík, 407 divákov

Zostavy a štatistiky zo zápasu nájdete na tomto odkaze >>>

Lehota pod Vtáčnikom - Banská Bystrica 1:2 (1:0)

Góly: 8. Tatár - 61. Alves, 84. Reiter

Rozhodcovia: Micheľ - Pacák, Hrebeňár, ŽK: Tatár, Kucman, Ovšonka, Sibanda - Považanec, Willwéber, Acosta, 1100 divákov

Zostavy a štatistiky zo zápasu nájdete na tomto odkaze >>>

Púchov - Liptovský Mikuláš 3:3 (2:1)

Góly: 15. Mráz, 17. Tandara, 65. Moško - 30. a 54. Bartoš, 50. Marek

Rozhodcovia: Mano - Bednár, Gregorec, ŽK: Moško - Gerát

ČK: 66. Gerát po 2. ŽK

Zostavy a štatistiky zo zápasu nájdete na tomto odkaze >>>

Šamorín - Malženice 1:0 (0:0)

Góly: 90.+3 Kiza

Rozhodcovia: Vaňo - Poruban, Tůma, ŽK: Varga (Šamorín), 222 divákov

Zostavy a štatistiky zo zápasu nájdete na tomto odkaze >>>

Stará Ľubovňa - Slovan Bratislava B 7:0 (5:0)

Góly: 3. a 12. Kušnír, 28. Kolesár, 44. Makrygiannis, 45.+4 Kramár, 49. Kaleta, 64. Abonsso

Rozhodcovia: Dzivjak - Adamčo, Gallik

ČK: 18. Klaučo (Slovan)

Zostavy a štatistiky zo zápasu nájdete na tomto odkaze >>>

Tabuľka MONACObet ligy

Názov družstvaDružstvo
Z
V
R
P
Skóre
B
Forma
1
MFK Dukla Banská BystricaMFK Dukla Banská BystricaMFK Dukla Banská Bystrica
14
11
3
0
31:10
36
V
V
V
R
V
2
FC ViOn Zlaté Moravce - VrábleFC ViOn Zlaté Moravce - VrábleFC ViOn Zlaté Moravce - Vráble
13
7
4
2
31:22
25
V
P
V
R
V
3
FK POHRONIE Žiar nad Hronom Dolná ŽdaňaFK POHRONIE Žiar nad Hronom Dolná ŽdaňaFK POHRONIE Žiar nad Hronom Dolná Ždaňa
14
7
3
4
29:16
24
V
V
V
R
V
4
MFK Tatran Liptovský MikulášMFK Tatran Liptovský MikulášMFK Tatran Liptovský Mikuláš
14
6
4
4
25:23
22
R
P
R
V
P
5
FK Inter BratislavaFK Inter BratislavaFK Inter Bratislava
14
6
4
4
18:14
22
V
R
V
R
P
6
MŠK Považská BystricaMŠK Považská BystricaMŠK Považská Bystrica
14
5
4
5
18:22
19
P
V
V
V
R
7
MFK ZvolenMFK ZvolenMFK Zvolen
13
5
4
4
19:16
19
P
V
P
P
V
8
FC PetržalkaFC PetržalkaFC Petržalka
13
5
3
5
17:13
18
P
P
P
P
V
9
FC ŠTK 1914 ŠamorínFC ŠTK 1914 ŠamorínFC ŠTK 1914 Šamorín
14
5
3
6
22:23
18
V
V
P
P
R
10
OFK Dynamo MalženiceOFK Dynamo MalženiceOFK Dynamo Malženice
14
5
2
7
22:24
17
P
V
P
R
V
11
Stará Ľubovňa Redfox Football ClubStará Ľubovňa Redfox Football ClubStará Ľubovňa Redfox Football Club
14
4
4
6
20:19
16
V
P
R
P
P
12
ŠK Slovan Bratislava futbalŠK Slovan Bratislava futbalŠK Slovan Bratislava futbal
14
4
3
7
15:28
15
P
P
P
V
V
13
OFK Baník Lehota pod VtáčnikomOFK Baník Lehota pod VtáčnikomOFK Baník Lehota pod Vtáčnikom
14
4
2
8
20:28
14
P
R
V
V
P
14
MŠK ŽilinaMŠK ŽilinaMŠK Žilina
13
4
2
7
17:25
14
P
P
R
V
P
15
Slávia TU KošiceSlávia TU KošiceSlávia TU Košice
14
3
5
6
20:28
14
P
V
P
R
R
16
MŠK PúchovMŠK PúchovMŠK Púchov
14
2
4
8
17:30
10
R
P
P
R
V
Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body

Slovensko

    Futbalisti KFC Komárno.
    Futbalisti KFC Komárno.
    Vydarená sezóna Komárna pokračuje. Po triumfe v Trenčíne poskočilo do hornej šestky
    dnes 17:23|1
    Nachádzate sa tu:
    Domov»Futbal»Slovensko»Béčko Slovana schytalo hanebný debakel, inkasovalo až sedemkrát. Banská Bystrica opäť vyhrala