ONLINE: OFK Baník Lehota pod Vtáčnikom - MFK Dukla Banská Bystrica dnes, MONACObet liga LIVE (II. liga, 14. kolo)

LEHOTA POD VTÁČNIKOM. Futbalisti OFK Baník Lehota pod Vtáčnikom a MFK Dukla Banská Bystrica dnes hrajú zápas 14. kola MONACObet ligy (II. liga).
ONLINE PRENOS: OFK Baník Lehota pod Vtáčnikom - MFK Dukla Banská Bystrica (II. liga, MONACObet liga, 14. kolo, sobota, výsledky, NAŽIVO)
MONACObet liga 2025/2026
25.10.2025 o 13:30
14. kolo
Lehota pod Vtáčnikom
0:0
(0:0, 0:0)
Plánovaný
B. Bystrica
Vážení futbaloví fanúšikovia, vítam vás pri sledovaní 14. kola MONACObet ligy medzi mužstvami OFK Baník Lehota pod Vtáčnikom a MFK Dukla Banská Bystrica.
Lehota pod Vtáčnikom sa po poslednom kole dostala nad zostupové pásmo, keď má na konte 14 bodov. Nováčik druhej najvyššej slovenskej súťaže pritom prehral iba jediný zápas z posledných piatich. V poslednom kole remízovala s Interom Bratislava 2:2, okrem toho zaznamenala víťazstvo 3:1 so Sláviou TU Košice, 1:0 s Petržalkou a 4:3 s Pohroním.
Banská Bystrica je aktuálnym lídrom súťaže so ziskom 33 bodov. Môže sa zároveň pochváliť najlepšou defenzívou, keď obdržala iba 9 gólov. Hoci posledný zápas rozhodol o jej vypadnutí v Slovnaft Cupe s Púchovom, v lige si naposledy poradila s Petržalkou 1:0.
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 13:30.
Tabuľky MONACObet ligy (II. ligy)
Názov družstvaDružstvo
Z
V
R
P
Skóre
B
Forma
1
MFK Dukla Banská BystricaMFK Dukla Banská Bystrica
13
10
3
0
29:9
33
V
V
R
V
V
2
FC ViOn Zlaté Moravce - VrábleFC ViOn Zlaté Moravce - Vráble
13
7
4
2
31:22
25
V
P
V
R
V
3
FK POHRONIE Žiar nad Hronom Dolná ŽdaňaFK POHRONIE Žiar nad Hronom Dolná Ždaňa
14
7
3
4
29:16
24
V
V
V
R
V
4
MFK Tatran Liptovský MikulášMFK Tatran Liptovský Mikuláš
13
6
3
4
22:20
21
P
R
V
P
P
5
MŠK Považská BystricaMŠK Považská Bystrica
14
5
4
5
18:22
19
P
V
V
V
R
6
FK Inter BratislavaFK Inter Bratislava
13
5
4
4
15:13
19
R
V
R
P
V
7
MFK ZvolenMFK Zvolen
13
5
4
4
19:16
19
P
V
P
P
V
8
FC PetržalkaFC Petržalka
13
5
3
5
17:13
18
P
P
P
P
V
9
OFK Dynamo MalženiceOFK Dynamo Malženice
13
5
2
6
22:23
17
V
P
R
V
P
10
FC ŠTK 1914 ŠamorínFC ŠTK 1914 Šamorín
13
4
3
6
21:23
15
V
P
P
R
P
11
ŠK Slovan Bratislava futbalŠK Slovan Bratislava futbal
13
4
3
6
15:21
15
P
P
V
V
P
12
OFK Baník Lehota pod VtáčnikomOFK Baník Lehota pod Vtáčnikom
13
4
2
7
19:26
14
R
V
V
P
V
13
MŠK ŽilinaMŠK Žilina
13
4
2
7
17:25
14
P
P
R
V
P
14
Slávia TU KošiceSlávia TU Košice
13
3
5
5
19:25
14
V
P
R
R
V
15
Stará Ľubovňa Redfox Football ClubStará Ľubovňa Redfox Football Club
13
3
4
6
13:19
13
P
R
P
P
P
16
MŠK PúchovMŠK Púchov
13
2
3
8
14:27
9
P
P
R
V
P
Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body