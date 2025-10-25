ONLINE: Stará Ľubovňa Redfox Football Club - ŠK Slovan Bratislava B dnes, MONACObet liga LIVE (II. liga, 12. kolo)

STARÁ ĽUBOVŇA. Futbalisti Stará Ľubovňa Redfox Football Club a ŠK Slovan Bratislava B dnes hrajú zápas 14. kola MONACObet ligy (II. liga).
Futbal sledujte s nami naživo ako online prenos.
ONLINE PRENOS: Stará Ľubovňa Redfox Football Club - ŠK Slovan Bratislava B (II. liga, MONACObet liga, 14. kolo, sobota, výsledky, NAŽIVO)
MONACObet liga 2025/2026
25.10.2025 o 13:30
14. kolo
Stará Ľubovňa
0:0
(0:0, 0:0)
Plánovaný
Slovan Bratislava U21
Prehľad
Rozhodca: Dzivjak – Adamčo, Gallik.
Prenos
Vítam všetkých futbalových priaznivcov pri sledovaní zápasu 14. kola MONACObet ligy medzi Starou Ľubovňou Redfox FC a ŠK Slovan Bratislava B. Duel prinesieme cez zmeny stavov.
Stará Ľubovňa je po 13. kolách na predposlednom mieste so ziskom 13 bodov. Horšie je na tom len posledný Púchov, ktorý má bodov len 9. Z 13 odohraných zápasov majú hráči Starej Ľubovne na konte 3 výhry, 4 remízy a 6 prehier. Naposledy prehrali v Považskej Bystrici 0:2.
Slovan B je na 11. mieste tabuľky, na konte má o 2 body viac ako Stará Ľubovňa. Z 13 odohraných zápasov má na konte 4 výhry, 3 remízy a 6 prehier. Naposledy na domácom trávniku podľahol Šamorínu 1:4.
Tieto tímy sa naposledy stretli v závere marca tohto roka. Vtedy sa body v Starej Ľubovni po remíze 2:2 delili.
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 13:30 a my vám z neho prinesieme informácie o zmenách stavu..
Tabuľky MONACObet ligy (II. ligy)
Názov družstvaDružstvo
Z
V
R
P
Skóre
B
Forma
1
MFK Dukla Banská BystricaMFK Dukla Banská Bystrica
13
10
3
0
29:9
33
V
V
R
V
V
2
FC ViOn Zlaté Moravce - VrábleFC ViOn Zlaté Moravce - Vráble
13
7
4
2
31:22
25
V
P
V
R
V
3
FK POHRONIE Žiar nad Hronom Dolná ŽdaňaFK POHRONIE Žiar nad Hronom Dolná Ždaňa
14
7
3
4
29:16
24
V
V
V
R
V
4
MFK Tatran Liptovský MikulášMFK Tatran Liptovský Mikuláš
13
6
3
4
22:20
21
P
R
V
P
P
5
MŠK Považská BystricaMŠK Považská Bystrica
14
5
4
5
18:22
19
P
V
V
V
R
6
FK Inter BratislavaFK Inter Bratislava
13
5
4
4
15:13
19
R
V
R
P
V
7
MFK ZvolenMFK Zvolen
13
5
4
4
19:16
19
P
V
P
P
V
8
FC PetržalkaFC Petržalka
13
5
3
5
17:13
18
P
P
P
P
V
9
OFK Dynamo MalženiceOFK Dynamo Malženice
13
5
2
6
22:23
17
V
P
R
V
P
10
FC ŠTK 1914 ŠamorínFC ŠTK 1914 Šamorín
13
4
3
6
21:23
15
V
P
P
R
P
11
ŠK Slovan Bratislava futbalŠK Slovan Bratislava futbal
13
4
3
6
15:21
15
P
P
V
V
P
12
OFK Baník Lehota pod VtáčnikomOFK Baník Lehota pod Vtáčnikom
13
4
2
7
19:26
14
R
V
V
P
V
13
MŠK ŽilinaMŠK Žilina
13
4
2
7
17:25
14
P
P
R
V
P
14
Slávia TU KošiceSlávia TU Košice
13
3
5
5
19:25
14
V
P
R
R
V
15
Stará Ľubovňa Redfox Football ClubStará Ľubovňa Redfox Football Club
13
3
4
6
13:19
13
P
R
P
P
P
16
MŠK PúchovMŠK Púchov
13
2
3
8
14:27
9
P
P
R
V
P
Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body