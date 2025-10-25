ONLINE: MŠK Púchov - MFK Tatran Liptovský Mikuláš dnes, MONACObet liga LIVE (II. liga, 14. kolo)

PÚCHOV. Futbalisti MŠK Púchov a MFK Tatran Liptovský Mikuláš dnes hrajú zápas 14. kola MONACObet ligy (II. liga).
ONLINE PRENOS: MŠK Púchov - MFK Tatran Liptovský Mikuláš (II. liga, MONACObet liga, 14. kolo, sobota, výsledky, NAŽIVO)
MONACObet liga 2025/2026
25.10.2025 o 13:30
14. kolo
Púchov
0:0
(0:0, 0:0)
Plánovaný
L. Mikuláš
Vážení futbaloví fanúšikovia, vítam vás pri sledovaní 14. kola MONACObet ligy, v ktorom sa stretne MŠK Púchov s MFK Tatran Liptovský Mikuláš.
MŠK Púchov
Púchovčania sa momentálne nachádzajú na poslednom 16. mieste tabuľky so skóre 14:27 a 9 bodmi. Ich posledné zápasy priniesli zmiešané výsledky. V Slovnaft Cupe zdolali Banskú Bystricu po penaltách 3:2, čo im dodalo sebavedomie. V lige však prehrali s Zlatými Moravcami 1:2, doma podľahli Banskej Bystrici 1:4, remízu uhrali na ihrisku Interu Bratislava 0:0 a doma zdolali Lehotu pod Vtáčnikom 2:0. Púchov bude chcieť využiť domáce prostredie a nadviazať na úspech z pohára.
MFK Tatran Liptovský Mikuláš
Liptáci sa nachádzajú na 4. mieste so skóre 22:20 a 21 bodmi. Ich forma je rôznorodá. V Slovnaft Cupe zdolali Stropkov po penaltách 3:2, no v lige naposledy prehrali doma s Pohroním 0:3. Predtým remizovali na ihrisku Starej Ľubovne 1:1, doma zdolali Šamorín 2:1 a prehrali na pôde Žiliny B 0:1.
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 13:30.
Tabuľky MONACObet ligy (II. ligy)
Názov družstvaDružstvo
Z
V
R
P
Skóre
B
Forma
1
MFK Dukla Banská BystricaMFK Dukla Banská Bystrica
13
10
3
0
29:9
33
V
V
R
V
V
2
FC ViOn Zlaté Moravce - VrábleFC ViOn Zlaté Moravce - Vráble
13
7
4
2
31:22
25
V
P
V
R
V
3
FK POHRONIE Žiar nad Hronom Dolná ŽdaňaFK POHRONIE Žiar nad Hronom Dolná Ždaňa
14
7
3
4
29:16
24
V
V
V
R
V
4
MFK Tatran Liptovský MikulášMFK Tatran Liptovský Mikuláš
13
6
3
4
22:20
21
P
R
V
P
P
5
MŠK Považská BystricaMŠK Považská Bystrica
14
5
4
5
18:22
19
P
V
V
V
R
6
FK Inter BratislavaFK Inter Bratislava
13
5
4
4
15:13
19
R
V
R
P
V
7
MFK ZvolenMFK Zvolen
13
5
4
4
19:16
19
P
V
P
P
V
8
FC PetržalkaFC Petržalka
13
5
3
5
17:13
18
P
P
P
P
V
9
OFK Dynamo MalženiceOFK Dynamo Malženice
13
5
2
6
22:23
17
V
P
R
V
P
10
FC ŠTK 1914 ŠamorínFC ŠTK 1914 Šamorín
13
4
3
6
21:23
15
V
P
P
R
P
11
ŠK Slovan Bratislava futbalŠK Slovan Bratislava futbal
13
4
3
6
15:21
15
P
P
V
V
P
12
OFK Baník Lehota pod VtáčnikomOFK Baník Lehota pod Vtáčnikom
13
4
2
7
19:26
14
R
V
V
P
V
13
MŠK ŽilinaMŠK Žilina
13
4
2
7
17:25
14
P
P
R
V
P
14
Slávia TU KošiceSlávia TU Košice
13
3
5
5
19:25
14
V
P
R
R
V
15
Stará Ľubovňa Redfox Football ClubStará Ľubovňa Redfox Football Club
13
3
4
6
13:19
13
P
R
P
P
P
16
MŠK PúchovMŠK Púchov
13
2
3
8
14:27
9
P
P
R
V
P
Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body