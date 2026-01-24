Podbrezová zdolala premožiteľa Slovana v Konferenčnej lige, Prešov uspel s druholigistom

Futbalisti FK Železiarne Podbrezová a hráči Tetovo Škendija.
Futbalisti FK Železiarne Podbrezová a hráči Tetovo Škendija. (Autor: Facebook FK Železiarne Podbrezová)
24. jan 2026 o 16:04
Z víťazstva sa tešili aj futbalisti Komárna.

Futbalisti FK Železiarne Podbrezová zvíťazili v prípravnom stretnutí nad severomacedónskym klubom FK Škendija Tetovo 2:1.

Triumf na sústredení v tureckej Antalyii zabezpečili účastníkovi Niké ligy góly Ondřeja Demla a Andrija Havrylenka.

Škendija v decembri minulého roka zdolala sériového slovenského šampióna ŠK Slovan Bratislava v dueli hlavnej fázy Konferenčnej ligy (2:0).

Úspešné boli v sobotu aj ďalšie dva tímy z najvyššej slovenskej súťaže.

Hráči Tatrana Prešov zdolali lídra druhej ligy z Banskej Bystrice 2:0 a KFC Komárno si poradilo s maďarským tímom FC Ajka 1:0.

Svoj duel neodohral v Turecku pre nepriaznivé počasie MFK Ružomberok proti turkménskemu FK Arkadag.

Prípravné zápasy - výsledky:

FK Škendija Tetovo - FK Železiarne Podbrezová 1:2

Góly Podbrezovej: Deml, Havrylenko

MFK Tatran Liptovský Mikuláš - FC Košice 1:5 (1:1)

Góly: 10. Franko - 51. a 70. Rehuš, 6. Kovacs, 74. Sovič, 86. Palacin

FC Tatran Prešov - MFK Dukla Banská Bystrica 2:0 (0:0)

Góly: Uchan, Juritka

FC Ajka - KFC Komárno 0:1 (0:1)

Gól: Mashike

    Futbalisti FK Železiarne Podbrezová a hráči Tetovo Škendija.
    Futbalisti FK Železiarne Podbrezová a hráči Tetovo Škendija.
    Podbrezová zdolala premožiteľa Slovana v Konferenčnej lige, Prešov uspel s druholigistom
    dnes 16:04
