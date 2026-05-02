Líder z Paríža prekvapujúco doma zaváhal. Proti súperovi pritom dvakrát viedol

Luis Enrique komunikuje s hráčmi. (Autor: TASR/AP)
TASR|2. máj 2026 o 19:22
Futbalisti Paríža St. Germain iba remizovali v sobotňajšom zápase 32. kola francúzskej Ligue 1 s FC Lorient 2:2.

Na čele tabuľky majú sedembodový náskok pred druhým Racingom Lens, ktorý v sobotu čakal duel s Nice.

Hráči FC Nantes zvíťazili nad Olympique Marseille 3:0. O svojom triumfe rozhodli tromi gólmi od 50. do 58. minúty.

Bolo to pre nich prvé víťazstvo po ôsmich zápasoch (0-4-4), no naďalej figurujú v pásme zostupu.


Ligue 1 - 32. kolo

FC Nantes - Olympique Marseille 3:0 (0:0)

Góly: 50. Canago, 54. Cabella, 58. Abline

Paríž St. Germain - FC Lorient 2:2 (1:1)

Góly: 6. Mbaye, 62. Zaire-Emery - 12. Pagis, 78. Tosin

FC Metz - AS Monaco 1:2 (0:0)

Góly: 49. Deminguet - 61. Balogun, 90.+1 Fati

Tabuľka Ligue 1

