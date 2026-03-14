Najlepší strelec rozhodol opäť o výhre Zvolena. Zlaté Moravce sa posunuli na druhé miesto

TASR|14. mar 2026 o 17:38
Stará Ľubovňa remizovala doma s Pohroním.

Futbalisti Zlatých Moraviec zvíťazili v sobotnom stretnutí 20. kola MONACObet ligy na pôde Považskej Bystrice 2:1.

V zápase prehrávali 0:1, no do polčasu vyrovnali a po zmene strán rozhodol o zisku troch bodov Marek Kuzma.

ViOn sa tak minimálne do nedele posunul na druhé miesto, o dva body pred Liptovský Mikuláš.

Liptáci a aj prvá Banská Bystrica, ktorá má sedembodový náskok, odohrajú svoje zápasy v nedeľu.

Sedemnásty gól v ligovej sezóne si pripísal Jakub Sylvestr a Zvolen vďaka jeho presnému zásahu zdolal oslabenú Lehotu pod Vtáčnikom 1:0.

Stará Ľubovňa remizovala doma s Pohroním 1:1. Šamorín s Púchovom si podelili body po bezgólovej remíze.

MONACObet liga - 20. kolo

MŠK Považská Bystrica - FC ViOn Zlaté Moravce-Vráble 1:2 (1:1)

Góly: 22. Kotroczó - 32. Helebrand, 52. Kuzma. Rozhodcovia: Čiernik - Vorel, Vitko, ŽK: Totka, Richter (obaja ViOn), 590 divákov

Zostavy a štatistiky zo zápasu nájdete na tomto odkaze >>>

Stará Ľubovňa Redfox Football Club - FK Pohronie 1:1 (1:1)

Góly: 5. Karaš - 3. Schirtladze. Rozhodcovia: Bláha - Farkaš, Uram, ŽK: Krawczyk, Blichar - Kuťka, Buhaj, Jobe, Greško, Ivan, Falana, 650 divákov

Zostavy a štatistiky zo zápasu nájdete na tomto odkaze >>>

FC ŠTK 1914 Šamorín - MŠK Púchov 0:0

Rozhodcovia: Chromý - Železňák, Gregorec, ČK: 90. Urblík (Šamorín) po druhej ŽK, ŽK: Urblík, Marong - Obšivan, Traore, Leitner, Levai, 370 divákov

Zostavy a štatistiky zo zápasu nájdete na tomto odkaze >>>

MFK Zvolen - OFK Baník Lehota pod Vtáčnikom 1:0 (1:0)

Góly: 7. Sylvestr. Rozhodcovia: Fúsek - Bereš, Mihalík, ČK: 54. Hodúr (Lehota pod Vtáčnikom) po druhej ŽK, ŽK: Tóth, Starší, Filipiak - Hodúr, Horvát, Sibanda, 768 divákov

Zostavy a štatistiky zo zápasu nájdete na tomto odkaze >>>

Tabuľka II. ligy

Názov družstvaDružstvo
Z
V
R
P
Skóre
B
Forma
1
MFK Dukla Banská BystricaMFK Dukla Banská BystricaMFK Dukla Banská Bystrica
19
15
3
1
43:15
48
V
P
V
V
V
2
FC ViOn Zlaté Moravce - VrábleFC ViOn Zlaté Moravce - VrábleFC ViOn Zlaté Moravce - Vráble
20
10
5
5
44:34
35
V
P
V
P
V
3
MFK Tatran Liptovský MikulášMFK Tatran Liptovský MikulášMFK Tatran Liptovský Mikuláš
19
9
6
4
38:31
33
V
V
R
R
V
4
MFK ZvolenMFK ZvolenMFK Zvolen
20
8
7
5
31:26
31
V
R
R
R
V
5
FK POHRONIE Žiar nad Hronom Dolná ŽdaňaFK POHRONIE Žiar nad Hronom Dolná ŽdaňaFK POHRONIE Žiar nad Hronom Dolná Ždaňa
20
8
7
5
35:22
31
R
V
P
R
R
6
FK Inter BratislavaFK Inter BratislavaFK Inter Bratislava
19
8
5
6
24:22
29
V
V
R
P
P
7
MŠK ŽilinaMŠK ŽilinaMŠK Žilina
19
8
3
8
28:33
27
R
V
V
V
V
8
FC PetržalkaFC PetržalkaFC Petržalka
19
7
5
7
25:22
26
R
R
V
P
P
9
OFK Dynamo MalženiceOFK Dynamo MalženiceOFK Dynamo Malženice
19
7
4
8
28:29
25
V
R
P
R
V
10
FC ŠTK 1914 ŠamorínFC ŠTK 1914 ŠamorínFC ŠTK 1914 Šamorín
20
6
5
9
31:33
23
R
P
R
P
P
11
MŠK Považská BystricaMŠK Považská BystricaMŠK Považská Bystrica
20
6
4
10
23:33
22
P
P
P
P
V
12
Slávia TU KošiceSlávia TU KošiceSlávia TU Košice
19
5
5
9
27:36
20
V
P
V
P
P
13
OFK Baník Lehota pod VtáčnikomOFK Baník Lehota pod VtáčnikomOFK Baník Lehota pod Vtáčnikom
20
5
5
10
26:36
20
P
P
R
V
R
14
MŠK PúchovMŠK PúchovMŠK Púchov
20
4
8
8
25:35
20
R
R
R
V
R
15
Stará Ľubovňa Redfox Football ClubStará Ľubovňa Redfox Football ClubStará Ľubovňa Redfox Football Club
20
4
6
10
24:29
18
R
P
R
P
P
16
ŠK Slovan Bratislava futbalŠK Slovan Bratislava futbalŠK Slovan Bratislava futbal
19
4
6
9
19:35
18
P
R
P
R
R
Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body

