Najlepší strelec rozhodol opäť o výhre Zvolena. Zlaté Moravce sa posunuli na druhé miesto

Futbalisti Zlatých Moraviec zvíťazili v sobotnom stretnutí 20. kola MONACObet ligy na pôde Považskej Bystrice 2:1.
V zápase prehrávali 0:1, no do polčasu vyrovnali a po zmene strán rozhodol o zisku troch bodov Marek Kuzma.
ViOn sa tak minimálne do nedele posunul na druhé miesto, o dva body pred Liptovský Mikuláš.
Liptáci a aj prvá Banská Bystrica, ktorá má sedembodový náskok, odohrajú svoje zápasy v nedeľu.
Sedemnásty gól v ligovej sezóne si pripísal Jakub Sylvestr a Zvolen vďaka jeho presnému zásahu zdolal oslabenú Lehotu pod Vtáčnikom 1:0.
Stará Ľubovňa remizovala doma s Pohroním 1:1. Šamorín s Púchovom si podelili body po bezgólovej remíze.
MONACObet liga - 20. kolo
MŠK Považská Bystrica - FC ViOn Zlaté Moravce-Vráble 1:2 (1:1)
Góly: 22. Kotroczó - 32. Helebrand, 52. Kuzma. Rozhodcovia: Čiernik - Vorel, Vitko, ŽK: Totka, Richter (obaja ViOn), 590 divákov
Zostavy a štatistiky zo zápasu nájdete na tomto odkaze >>>
Stará Ľubovňa Redfox Football Club - FK Pohronie 1:1 (1:1)
Góly: 5. Karaš - 3. Schirtladze. Rozhodcovia: Bláha - Farkaš, Uram, ŽK: Krawczyk, Blichar - Kuťka, Buhaj, Jobe, Greško, Ivan, Falana, 650 divákov
Zostavy a štatistiky zo zápasu nájdete na tomto odkaze >>>
FC ŠTK 1914 Šamorín - MŠK Púchov 0:0
Rozhodcovia: Chromý - Železňák, Gregorec, ČK: 90. Urblík (Šamorín) po druhej ŽK, ŽK: Urblík, Marong - Obšivan, Traore, Leitner, Levai, 370 divákov
Zostavy a štatistiky zo zápasu nájdete na tomto odkaze >>>
MFK Zvolen - OFK Baník Lehota pod Vtáčnikom 1:0 (1:0)
Góly: 7. Sylvestr. Rozhodcovia: Fúsek - Bereš, Mihalík, ČK: 54. Hodúr (Lehota pod Vtáčnikom) po druhej ŽK, ŽK: Tóth, Starší, Filipiak - Hodúr, Horvát, Sibanda, 768 divákov
Zostavy a štatistiky zo zápasu nájdete na tomto odkaze >>>