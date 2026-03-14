ONLINE: Stará Ľubovňa Redfox Football Club - FK Pohronie dnes, MONACObet liga LIVE (II. liga, 20. kolo)

Futbalisti Stará Ľubovňa Redfox Football Club a FK Pohronie dnes hrajú zápas 20. kola MONACObet ligy (II. liga).
MONACObet liga 2025/2026
14.03.2026 o 14:30
20. kolo
Stará Ľubovňa
0:0
(0:0, 0:0)
Plánovaný
Pohronie
Rozhodca: Bláha – Farkaš, Uram.
Vítam všetkých futbalových priaznivcov pri sledovaní zápasu 20. kola MONACObet ligy medzi Starou Ľubovňou Redfox FC a FK Pohronie. Duel prinesieme cez zmeny stavov.
Stará Ľubovňa je so 17 bodmi úplne posledná. Naposledy prehrala na trávniku Slávie TU Košice 0:3.
Pohroniu patrí 4. priečka so ziskom 30 bodov. Jarnú časť sezóny začalo prehrou so Žilinou B (0:1) a domácou výhrou nad Šamorínom (1:0).
Tieto tímy sa naposledy stretli v auguste minulého roka. Vtedy sa z víťazstva 3:1 tešili hráči Pohronia.
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 14:30 a my vám z neho prinesieme informácie o zmenách stavu..
Tabuľky MONACObet ligy (II. ligy)
Názov družstvaDružstvo
Z
V
R
P
Skóre
B
Forma
1
MFK Dukla Banská BystricaMFK Dukla Banská Bystrica
19
15
3
1
43:15
48
V
P
V
V
V
2
MFK Tatran Liptovský MikulášMFK Tatran Liptovský Mikuláš
19
9
6
4
38:31
33
V
V
R
R
V
3
FC ViOn Zlaté Moravce - VrábleFC ViOn Zlaté Moravce - Vráble
19
9
5
5
42:33
32
P
V
P
V
R
4
FK POHRONIE Žiar nad Hronom Dolná ŽdaňaFK POHRONIE Žiar nad Hronom Dolná Ždaňa
19
8
6
5
34:21
30
V
P
R
R
R
5
FK Inter BratislavaFK Inter Bratislava
19
8
5
6
24:22
29
V
V
R
P
P
6
MFK ZvolenMFK Zvolen
19
7
7
5
30:26
28
R
R
R
V
P
7
MŠK ŽilinaMŠK Žilina
19
8
3
8
28:33
27
R
V
V
V
V
8
FC PetržalkaFC Petržalka
19
7
5
7
25:22
26
R
R
V
P
P
9
OFK Dynamo MalženiceOFK Dynamo Malženice
19
7
4
8
28:29
25
V
R
P
R
V
10
MŠK Považská BystricaMŠK Považská Bystrica
19
6
4
9
22:31
22
P
P
P
V
P
11
FC ŠTK 1914 ŠamorínFC ŠTK 1914 Šamorín
19
6
4
9
31:33
22
P
R
P
P
V
12
OFK Baník Lehota pod VtáčnikomOFK Baník Lehota pod Vtáčnikom
19
5
5
9
26:35
20
P
R
V
R
R
13
Slávia TU KošiceSlávia TU Košice
19
5
5
9
27:36
20
V
P
V
P
P
14
MŠK PúchovMŠK Púchov
19
4
7
8
25:35
19
R
R
V
R
V
15
ŠK Slovan Bratislava futbalŠK Slovan Bratislava futbal
19
4
6
9
19:35
18
P
R
P
R
R
16
Stará Ľubovňa Redfox Football ClubStará Ľubovňa Redfox Football Club
19
4
5
10
23:28
17
P
R
P
P
P
Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body