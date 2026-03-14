ONLINE: MŠK Považská Bystrica - FC ViOn Zlaté Moravce dnes, MONACObet liga LIVE (II. liga, 20. kolo)

Futbalisti MŠK Považská Bystrica a FC ViOn Zlaté Moravce dnes hrajú zápas 20. kola MONACObet ligy (II. liga).
ONLINE PRENOS: MŠK Považská Bystrica - FC ViOn Zlaté Moravce Púchov (II. liga, MONACObet liga, 20. kolo, sobota, výsledky, NAŽIVO)
MONACObet liga 2025/2026
14.03.2026 o 14:15
20. kolo
Považská Bystrica
0:0
(0:0, 0:0)
Plánovaný
Zlaté Moravce
V 20. kole slovenskej MONACObet ligy sa proti sebe postavia tímy MŠK Považská Bystrica a FC ViOn Zlaté Moravce – Vráble.
MŠK Považská Bystrica
Futbalisti Považskej Bystrice sa aktuálne nachádzajú na 11. mieste so ziskom 22 bodov. Úvod jarnej časti im však príliš nevyšiel. V poslednom ligovom kole prehrali na pôde Banskej Bystrice 1:3 a ešte predtým doma podľahli Interu Bratislava 0:2. Tím tak bude chcieť pred vlastnými fanúšikmi zastaviť nepriaznivú sériu a vrátiť sa na víťaznú vlnu.
FC ViOn Zlaté Moravce
Na opačnej strane stojí ambiciózny tím Zlatých Moraviec, ktorý sa nachádza na 3. priečke tabuľky so ziskom 32 bodov. Mužstvo chce zostať v kontakte s čelom tabuľky a bojovať o postupové priečky. V poslednom ligovom vystúpení však ViOn doma prekvapivo podľahol Liptovskému Mikulášu 1:2. Predtým sa im však podarilo získať cenné víťazstvo na ihrisku Košíc, kde zvíťazili 3:1.
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 14:15.
Tabuľky MONACObet ligy (II. ligy)
Názov družstvaDružstvo
Z
V
R
P
Skóre
B
Forma
1
MFK Dukla Banská BystricaMFK Dukla Banská Bystrica
19
15
3
1
43:15
48
V
P
V
V
V
2
MFK Tatran Liptovský MikulášMFK Tatran Liptovský Mikuláš
19
9
6
4
38:31
33
V
V
R
R
V
3
FC ViOn Zlaté Moravce - VrábleFC ViOn Zlaté Moravce - Vráble
19
9
5
5
42:33
32
P
V
P
V
R
4
FK POHRONIE Žiar nad Hronom Dolná ŽdaňaFK POHRONIE Žiar nad Hronom Dolná Ždaňa
19
8
6
5
34:21
30
V
P
R
R
R
5
FK Inter BratislavaFK Inter Bratislava
19
8
5
6
24:22
29
V
V
R
P
P
6
MFK ZvolenMFK Zvolen
19
7
7
5
30:26
28
R
R
R
V
P
7
MŠK ŽilinaMŠK Žilina
19
8
3
8
28:33
27
R
V
V
V
V
8
FC PetržalkaFC Petržalka
19
7
5
7
25:22
26
R
R
V
P
P
9
OFK Dynamo MalženiceOFK Dynamo Malženice
19
7
4
8
28:29
25
V
R
P
R
V
10
MŠK Považská BystricaMŠK Považská Bystrica
19
6
4
9
22:31
22
P
P
P
V
P
11
FC ŠTK 1914 ŠamorínFC ŠTK 1914 Šamorín
19
6
4
9
31:33
22
P
R
P
P
V
12
OFK Baník Lehota pod VtáčnikomOFK Baník Lehota pod Vtáčnikom
19
5
5
9
26:35
20
P
R
V
R
R
13
Slávia TU KošiceSlávia TU Košice
19
5
5
9
27:36
20
V
P
V
P
P
14
MŠK PúchovMŠK Púchov
19
4
7
8
25:35
19
R
R
V
R
V
15
ŠK Slovan Bratislava futbalŠK Slovan Bratislava futbal
19
4
6
9
19:35
18
P
R
P
R
R
16
Stará Ľubovňa Redfox Football ClubStará Ľubovňa Redfox Football Club
19
4
5
10
23:28
17
P
R
P
P
P
Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body