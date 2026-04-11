Jablonec vyhral druhýkrát za sebou. Veľký podiel má na tom dvojica Slovákov s gólmi

Dominik Hollý oslavuje gól so spoluhráčmi. (Autor: FK Jablonec﻿)
TASR|11. apr 2026 o 17:10
Tomáš Frühwald vychytal triumf Bohemians.

Slovenský útočník Dominik Hollý prispel gólom k víťazstvu futbalistov Jablonca v 29. kole českej ligy nad Ostravou 4:1. Pre zranenie však musel ísť z trávnika už na konci prvého polčasu.

Na domácej strane sa presadil v nadstavenom čase druhého polčasu ešte jeho krajan Sebastian Nebyla. Jablonec sa priebežne dostal v tabuľke na tretiu pozíciu, Ostrava je naopak naďalej predposledná. 

Bohemians dokázal po štyroch stretnutiach naplno bodovať, doma triumfoval nad Zlínom 2:1. Za pražský tím odchytal celé stretnutie Slovák Tomáš Frühwald.

Česká liga - 29. kolo

Bohemians Praha 1905 - FC Zlín 2:1 (1:1)

Góly: 20. Lischka, 79. Drchal - 31. Machalík 

/T. Frühwald odchytal celý zápas - M. Pišoja celý zápas/

FK Jablonec - Baník Ostrava 4:1 (1:1)

Góly: 8. Hollý, 42. Okeke, 85. Singhateh, 90.+2 Nebyla - 24. Kričfaluši

/D. Hollý hral do 40. minúty a v 8. min dal gól, S. Nebyla odohral celý zápas, v 90.+2 min skóroval - J. Pira hral do 60. min, M. Rusnák od 72. min, A. Musák od 82. min/

Tabuľka českej ligy

Česko

