Jablonec vyhral druhýkrát za sebou. Veľký podiel má na tom dvojica Slovákov s gólmi

Slovenský útočník Dominik Hollý prispel gólom k víťazstvu futbalistov Jablonca v 29. kole českej ligy nad Ostravou 4:1. Pre zranenie však musel ísť z trávnika už na konci prvého polčasu.
Na domácej strane sa presadil v nadstavenom čase druhého polčasu ešte jeho krajan Sebastian Nebyla. Jablonec sa priebežne dostal v tabuľke na tretiu pozíciu, Ostrava je naopak naďalej predposledná.
Bohemians dokázal po štyroch stretnutiach naplno bodovať, doma triumfoval nad Zlínom 2:1. Za pražský tím odchytal celé stretnutie Slovák Tomáš Frühwald.
Česká liga - 29. kolo
Bohemians Praha 1905 - FC Zlín 2:1 (1:1)
Góly: 20. Lischka, 79. Drchal - 31. Machalík
/T. Frühwald odchytal celý zápas - M. Pišoja celý zápas/
FK Jablonec - Baník Ostrava 4:1 (1:1)
Góly: 8. Hollý, 42. Okeke, 85. Singhateh, 90.+2 Nebyla - 24. Kričfaluši
/D. Hollý hral do 40. minúty a v 8. min dal gól, S. Nebyla odohral celý zápas, v 90.+2 min skóroval - J. Pira hral do 60. min, M. Rusnák od 72. min, A. Musák od 82. min/