Favoriti zvládli predohrávku najtesnejším rozdielom. Bystričania si upevnili prvé miesto

BRATISLAVA. Futbalisti Banskej Bystrice zostali nezdolaní aj po 13. kole MONACObet ligy. V domácom piatkovom dueli zdolali Petržalku 1:0.
O víťazstve rozhodol ešte v prvom polčase Tibor Slebodník, pre ktorého to bol siedmy presný zásah v ligovej sezóne.
Minuloročný účastník najvyššej súťaže si tak na čele udržal osembodový náskok pred Zlatými Moravcami.
ViOn tiež zvládol svoj domáci zápas, keď zdolal posledný Púchov 2:1. Skóre stretnutia otvoril prvým gólom v A-tíme 18-ročný Martinko Macák, v 79. minúte ho doplnil Filip Balaj.
MONACObet liga - 13. kolo (piatok, 17. október):
Banská Bystrica - FC Petržalka 1:0 (1:0)
Gól: 34. Slebodník
Rozhodcovia: Sučka - Juhos, Košecký
ŽK: Yakubu, Ushiyama, Slebodník - Appiah, Konan
Divákov: 860
Zlaté Moravce-Vráble - Púchov 2:1 (1:0)
Góly: 32. Macák, 79. Balaj - 84. Balaj (vlastný)
Rozhodcovia: Benedik - Vass, Poracký
ŽK: Tóth, Kuzma - Straňák, Pobořil, Martinek
Diváci: 368
