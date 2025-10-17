Favoriti zvládli predohrávku najtesnejším rozdielom. Bystričania si upevnili prvé miesto

Futbalisti MFK Dukla Banská Bystrica. (Autor: Facebook - MFK Dukla Banská Bystrica)
TASR|17. okt 2025 o 20:41
BRATISLAVA. Futbalisti Banskej Bystrice zostali nezdolaní aj po 13. kole MONACObet ligy. V domácom piatkovom dueli zdolali Petržalku 1:0.

O víťazstve rozhodol ešte v prvom polčase Tibor Slebodník, pre ktorého to bol siedmy presný zásah v ligovej sezóne.

Minuloročný účastník najvyššej súťaže si tak na čele udržal osembodový náskok pred Zlatými Moravcami.

ViOn tiež zvládol svoj domáci zápas, keď zdolal posledný Púchov 2:1. Skóre stretnutia otvoril prvým gólom v A-tíme 18-ročný Martinko Macák, v 79. minúte ho doplnil Filip Balaj.

MONACObet liga - 13. kolo (piatok, 17. október):

Banská Bystrica - FC Petržalka 1:0 (1:0)

Gól: 34. Slebodník

Rozhodcovia:  Sučka - Juhos, Košecký

ŽK: Yakubu, Ushiyama, Slebodník - Appiah, Konan

Divákov: 860

Zostavy a štatistiky zo zápasu nájdete na tomto odkaze >>>

Zlaté Moravce-Vráble - Púchov 2:1 (1:0)

Góly: 32. Macák, 79. Balaj - 84. Balaj (vlastný)

Rozhodcovia: Benedik - Vass, Poracký

ŽK: Tóth, Kuzma - Straňák, Pobořil, Martinek

Diváci:  368 

Zostavy a štatistiky zo zápasu nájdete na tomto odkaze >>>

Tabuľka MONACObet ligy

Názov družstvaDružstvo
Z
V
R
P
Skóre
B
Forma
1
MFK Dukla Banská BystricaMFK Dukla Banská BystricaMFK Dukla Banská Bystrica
13
10
3
0
29:9
33
V
V
R
V
V
2
FC ViOn Zlaté Moravce - VrábleFC ViOn Zlaté Moravce - VrábleFC ViOn Zlaté Moravce - Vráble
13
7
4
2
31:22
25
V
P
V
R
V
3
MFK Tatran Liptovský MikulášMFK Tatran Liptovský MikulášMFK Tatran Liptovský Mikuláš
12
6
3
3
22:17
21
R
V
P
P
V
4
MFK ZvolenMFK ZvolenMFK Zvolen
12
5
4
3
19:15
19
V
P
P
V
P
5
FK POHRONIE Žiar nad Hronom Dolná ŽdaňaFK POHRONIE Žiar nad Hronom Dolná ŽdaňaFK POHRONIE Žiar nad Hronom Dolná Ždaňa
12
5
3
4
22:16
18
V
R
V
P
P
6
FC PetržalkaFC PetržalkaFC Petržalka
13
5
3
5
17:13
18
P
P
P
P
V
7
FK Inter BratislavaFK Inter BratislavaFK Inter Bratislava
12
5
3
4
13:11
18
V
R
P
V
P
8
MŠK Považská BystricaMŠK Považská BystricaMŠK Považská Bystrica
12
4
4
4
16:18
16
V
V
R
R
V
9
ŠK Slovan Bratislava futbalŠK Slovan Bratislava futbalŠK Slovan Bratislava futbal
12
4
3
5
14:17
15
P
V
V
P
R
10
OFK Dynamo MalženiceOFK Dynamo MalženiceOFK Dynamo Malženice
12
4
2
6
20:22
14
P
R
V
P
V
11
MŠK ŽilinaMŠK ŽilinaMŠK Žilina
12
4
2
6
16:23
14
P
R
V
P
P
12
Stará Ľubovňa Redfox Football ClubStará Ľubovňa Redfox Football ClubStará Ľubovňa Redfox Football Club
12
3
4
5
13:17
13
R
P
P
P
R
13
OFK Baník Lehota pod VtáčnikomOFK Baník Lehota pod VtáčnikomOFK Baník Lehota pod Vtáčnikom
12
4
1
7
17:24
13
V
V
P
V
R
14
FC ŠTK 1914 ŠamorínFC ŠTK 1914 ŠamorínFC ŠTK 1914 Šamorín
12
3
3
6
17:22
12
P
P
R
P
V
15
Slávia TU KošiceSlávia TU KošiceSlávia TU Košice
12
2
5
5
18:25
11
P
R
R
V
R
16
MŠK PúchovMŠK PúchovMŠK Púchov
13
2
3
8
14:27
9
P
P
R
V
P
Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body

