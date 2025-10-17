ONLINE: MFK Dukla Banská Bystrica - FC Petržalka dnes, MONACObet liga LIVE (II. liga, 13. kolo)

BANSKÁ BYSTRICA. Futbalisti MFK Dukla Banská Bystrica a FC Petržalka dnes hrajú zápas 11. kola MONACObet ligy (II. liga).
Kde sledovať zápasy MONACObet ligy v TV?
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Futbal sledujte s nami naživo ako online prenos.
ONLINE PRENOS: MFK Dukla Banská Bystrica - FC Petržalka (II. liga, MONACObet liga, 13. kolo, piatok, výsledky, NAŽIVO)
MONACObet liga 2025/2026
17.10.2025 o 18:00
13. kolo
B. Bystrica
0:0
(0:0, 0:0)
Plánovaný
Petržalka
Prenos
Vážení futbaloví fanúšikovia, vítam vás pri sledovaní 13. kola MONACObet ligy medzi mužstvami MFK Dukla Banská Bystrica a FC Petržalka.
Banská Bystrica je aktuálnym lídrom druhej najvyššej slovenskej súťaže, keď má na konte už 30 bodov. Môže sa zároveň pochváliť najlepšou defenzívou, keď inkasovala zatiaľ iba 9 gólov. V novom ročníku je stále neporazená, keď iba v troch prípadoch stratila body po remíze – rovnako ako v predposlednom kole, keď si rozdelila body s Pohroním po výsledku 1:1. V poslednom zápase pritom stačila na Púchov 4:1.
Petržalka figuruje na 6. mieste so ziskom 18 bodov a skóre 17:12, pričom v posledných troch dueloch zaváhala. Postupne nestačila na Sláviu TU Košice 2:3, Lehotu pod Vtáčnikom 0:1 a Inter Bratislavu 0:1.
Posledné vzájomné zápasy na pôde Banskej Bystrice:
Banská Bystrica 4-1 Petržalka (2023)
Banská Bystrica 3-1 Petržalka (2022)
Banská Bystrica 1-2 Petržalka (2021)
Banská Bystrica 0-2 Petržalka (2018)
Banská Bystrica 4-0 Petržalka (2010)
Banská Bystrica je aktuálnym lídrom druhej najvyššej slovenskej súťaže, keď má na konte už 30 bodov. Môže sa zároveň pochváliť najlepšou defenzívou, keď inkasovala zatiaľ iba 9 gólov. V novom ročníku je stále neporazená, keď iba v troch prípadoch stratila body po remíze – rovnako ako v predposlednom kole, keď si rozdelila body s Pohroním po výsledku 1:1. V poslednom zápase pritom stačila na Púchov 4:1.
Petržalka figuruje na 6. mieste so ziskom 18 bodov a skóre 17:12, pričom v posledných troch dueloch zaváhala. Postupne nestačila na Sláviu TU Košice 2:3, Lehotu pod Vtáčnikom 0:1 a Inter Bratislavu 0:1.
Posledné vzájomné zápasy na pôde Banskej Bystrice:
Banská Bystrica 4-1 Petržalka (2023)
Banská Bystrica 3-1 Petržalka (2022)
Banská Bystrica 1-2 Petržalka (2021)
Banská Bystrica 0-2 Petržalka (2018)
Banská Bystrica 4-0 Petržalka (2010)
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 18:00.
Tabuľky MONACObet ligy (II. ligy)
Názov družstvaDružstvo
Z
V
R
P
Skóre
B
Forma
1
MFK Dukla Banská BystricaMFK Dukla Banská Bystrica
12
9
3
0
28:9
30
V
R
V
V
V
2
FC ViOn Zlaté Moravce - VrábleFC ViOn Zlaté Moravce - Vráble
12
6
4
2
29:21
22
P
V
R
V
V
3
MFK Tatran Liptovský MikulášMFK Tatran Liptovský Mikuláš
12
6
3
3
22:17
21
R
V
P
P
V
4
MFK ZvolenMFK Zvolen
12
5
4
3
19:15
19
V
P
P
V
P
5
FK POHRONIE Žiar nad Hronom Dolná ŽdaňaFK POHRONIE Žiar nad Hronom Dolná Ždaňa
12
5
3
4
22:16
18
V
R
V
P
P
6
FC PetržalkaFC Petržalka
12
5
3
4
17:12
18
P
P
P
V
V
7
FK Inter BratislavaFK Inter Bratislava
12
5
3
4
13:11
18
V
R
P
V
P
8
MŠK Považská BystricaMŠK Považská Bystrica
12
4
4
4
16:18
16
V
V
R
R
V
9
ŠK Slovan Bratislava futbalŠK Slovan Bratislava futbal
12
4
3
5
14:17
15
P
V
V
P
R
10
OFK Dynamo MalženiceOFK Dynamo Malženice
12
4
2
6
20:22
14
P
R
V
P
V
11
MŠK ŽilinaMŠK Žilina
12
4
2
6
16:23
14
P
R
V
P
P
12
Stará Ľubovňa Redfox Football ClubStará Ľubovňa Redfox Football Club
12
3
4
5
13:17
13
R
P
P
P
R
13
OFK Baník Lehota pod VtáčnikomOFK Baník Lehota pod Vtáčnikom
12
4
1
7
17:24
13
V
V
P
V
R
14
FC ŠTK 1914 ŠamorínFC ŠTK 1914 Šamorín
12
3
3
6
17:22
12
P
P
R
P
V
15
Slávia TU KošiceSlávia TU Košice
12
2
5
5
18:25
11
P
R
R
V
R
16
MŠK PúchovMŠK Púchov
12
2
3
7
13:25
9
P
R
V
P
P
Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body