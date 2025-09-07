FC Petržalka to doma zvládla, na víťazstvo jej stačil jediný gól. Druhý zápas odložili

Radosť hráčov FC Petržalka po strelení gólu.
Radosť hráčov FC Petržalka po strelení gólu. (Autor: Facebook/FC Petržalka)
Sportnet, TASR|7. sep 2025 o 12:20
ShareTweet0

Pozrite si zostavy a štatistiky zápasu.

BRATISLAVA. Futbalisti Petržalky zdolali v domácom zápase 7. kola MONACObet ligy na domácej pôde Starú Ľubovňu 1:0.

O treťom víťazstve v sezóne rozhodol v 28. minúte Ghančan Frank Appiah, Petržalčanom patrí s 12 bodmi štvrté miesto.

Zápas medzi Sláviou TU Košice a MŠK Považská Bystrica, ktorý sa mal konať v nedeľu o 11.00 h, bol zrušený z dôvodu zvýšenej chorobnosti hráčov hostí.

7. kolo MONACObet ligy - nedeľa, 7. september:

FC Petržalka - Stará Ľubovňa Redfox Football Club 1:0 (1:0)

Gól: 29. Appiah

Rozhodovali: Kolofík - Gregorec, Ukropová

ŽK: Slouk, Obiora - Abonsso, Mašlej

Zostavy a štatistiky zo zápasu nájdete na tomto odkaze

Slávia TU Košice - MŠK Považská Bystrica - zápas odložený

Tabuľka MONACObet ligy

Názov družstvaDružstvo
Z
V
R
P
Skóre
B
Forma
1
MFK Dukla Banská BystricaMFK Dukla Banská BystricaMFK Dukla Banská Bystrica
7
5
2
0
14:6
17
R
V
V
V
V
2
MFK Tatran Liptovský MikulášMFK Tatran Liptovský MikulášMFK Tatran Liptovský Mikuláš
7
4
2
1
17:12
14
V
R
V
R
P
3
MFK ZvolenMFK ZvolenMFK Zvolen
7
3
4
0
14:8
13
R
R
V
V
R
4
FC PetržalkaFC PetržalkaFC Petržalka
7
3
3
1
9:6
12
V
R
R
P
V
5
FK POHRONIE Žiar nad Hronom Dolná ŽdaňaFK POHRONIE Žiar nad Hronom Dolná ŽdaňaFK POHRONIE Žiar nad Hronom Dolná Ždaňa
7
3
2
2
13:8
11
P
V
V
R
V
6
FK Inter BratislavaFK Inter BratislavaFK Inter Bratislava
7
3
2
2
8:7
11
V
R
V
V
R
7
Stará Ľubovňa Redfox Football ClubStará Ľubovňa Redfox Football ClubStará Ľubovňa Redfox Football Club
7
3
2
2
9:7
11
P
V
P
R
V
8
MŠK ŽilinaMŠK ŽilinaMŠK Žilina
7
3
1
3
13:14
10
P
V
R
V
P
9
FC ViOn Zlaté Moravce - VrábleFC ViOn Zlaté Moravce - VrábleFC ViOn Zlaté Moravce - Vráble
6
2
3
1
12:8
9
P
V
R
R
R
10
ŠK Slovan Bratislava futbalŠK Slovan Bratislava futbalŠK Slovan Bratislava futbal
7
2
2
3
7:8
8
P
V
P
P
V
11
FC ŠTK 1914 ŠamorínFC ŠTK 1914 ŠamorínFC ŠTK 1914 Šamorín
7
2
2
3
10:12
8
P
R
V
R
P
12
OFK Dynamo MalženiceOFK Dynamo MalženiceOFK Dynamo Malženice
6
2
1
3
7:10
7
P
P
V
P
V
13
MŠK PúchovMŠK PúchovMŠK Púchov
7
1
2
4
10:15
5
V
P
P
P
R
14
MŠK Považská BystricaMŠK Považská BystricaMŠK Považská Bystrica
6
1
2
3
6:11
5
R
P
P
R
P
15
OFK Baník Lehota pod VtáčnikomOFK Baník Lehota pod VtáčnikomOFK Baník Lehota pod Vtáčnikom
7
1
0
6
9:18
3
V
P
P
P
P
16
Slávia TU KošiceSlávia TU KošiceSlávia TU Košice
6
0
2
4
7:15
2
P
P
R
R
P
Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body

Slovensko

    Radosť hráčov FC Petržalka po strelení gólu.
    Radosť hráčov FC Petržalka po strelení gólu.
    FC Petržalka to doma zvládla, na víťazstvo jej stačil jediný gól. Druhý zápas odložili
    dnes 12:20
    Nachádzate sa tu:
    Domov»Futbal»Slovensko»FC Petržalka to doma zvládla, na víťazstvo jej stačil jediný gól. Druhý zápas odložili