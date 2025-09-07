FC Petržalka to doma zvládla, na víťazstvo jej stačil jediný gól. Druhý zápas odložili

BRATISLAVA. Futbalisti Petržalky zdolali v domácom zápase 7. kola MONACObet ligy na domácej pôde Starú Ľubovňu 1:0.
O treťom víťazstve v sezóne rozhodol v 28. minúte Ghančan Frank Appiah, Petržalčanom patrí s 12 bodmi štvrté miesto.
Zápas medzi Sláviou TU Košice a MŠK Považská Bystrica, ktorý sa mal konať v nedeľu o 11.00 h, bol zrušený z dôvodu zvýšenej chorobnosti hráčov hostí.
7. kolo MONACObet ligy - nedeľa, 7. september:
FC Petržalka - Stará Ľubovňa Redfox Football Club 1:0 (1:0)
Gól: 29. Appiah
Rozhodovali: Kolofík - Gregorec, Ukropová
ŽK: Slouk, Obiora - Abonsso, Mašlej
Slávia TU Košice - MŠK Považská Bystrica - zápas odložený
Tabuľka MONACObet ligy
Názov družstvaDružstvo
Z
V
R
P
Skóre
B
Forma
1
MFK Dukla Banská BystricaMFK Dukla Banská Bystrica
7
5
2
0
14:6
17
R
V
V
V
V
2
MFK Tatran Liptovský MikulášMFK Tatran Liptovský Mikuláš
7
4
2
1
17:12
14
V
R
V
R
P
3
MFK ZvolenMFK Zvolen
7
3
4
0
14:8
13
R
R
V
V
R
4
FC PetržalkaFC Petržalka
7
3
3
1
9:6
12
V
R
R
P
V
5
FK POHRONIE Žiar nad Hronom Dolná ŽdaňaFK POHRONIE Žiar nad Hronom Dolná Ždaňa
7
3
2
2
13:8
11
P
V
V
R
V
6
FK Inter BratislavaFK Inter Bratislava
7
3
2
2
8:7
11
V
R
V
V
R
7
Stará Ľubovňa Redfox Football ClubStará Ľubovňa Redfox Football Club
7
3
2
2
9:7
11
P
V
P
R
V
8
MŠK ŽilinaMŠK Žilina
7
3
1
3
13:14
10
P
V
R
V
P
9
FC ViOn Zlaté Moravce - VrábleFC ViOn Zlaté Moravce - Vráble
6
2
3
1
12:8
9
P
V
R
R
R
10
ŠK Slovan Bratislava futbalŠK Slovan Bratislava futbal
7
2
2
3
7:8
8
P
V
P
P
V
11
FC ŠTK 1914 ŠamorínFC ŠTK 1914 Šamorín
7
2
2
3
10:12
8
P
R
V
R
P
12
OFK Dynamo MalženiceOFK Dynamo Malženice
6
2
1
3
7:10
7
P
P
V
P
V
13
MŠK PúchovMŠK Púchov
7
1
2
4
10:15
5
V
P
P
P
R
14
MŠK Považská BystricaMŠK Považská Bystrica
6
1
2
3
6:11
5
R
P
P
R
P
15
OFK Baník Lehota pod VtáčnikomOFK Baník Lehota pod Vtáčnikom
7
1
0
6
9:18
3
V
P
P
P
P
16
Slávia TU KošiceSlávia TU Košice
6
0
2
4
7:15
2
P
P
R
R
P
Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body