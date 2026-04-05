VIDEO: St. Pauli mohol opustiť barážovú priečku. Nevyhral však už štvrtý zápas v rade

Futbalisti FC St. Pauli remizovali v nedeľnom stretnutí 28. kola nemeckej Bundesligy na trávniku Unionu Berlín 1:1.
Nezvíťazili tak v štvrtom stretnutí v sérii a nevyužili príležitosť opustiť 16. priečku, ktorá znamená účasť v baráži o udržanie sa v súťaži.
Frankfurt remizoval s Kolínom nad Rýnom 2:2. V tabuľke je na 7. mieste s mankom desiatich bodov na šiesty Leverkusen. Kolínčania sú na 15. priečke o dva body pred Unionom.
Bundesliga - 28. kolo:
Union Berlín - FC St. Pauli 1:1 (0:1)
Góly: 52. Ilič - 25. Pereira Lage
ČK: 90.+4 Irvine (St. Pauli) po 2. ŽK
Eintracht Frankfurt - 1. FC Kolín nad Rýnom 2:2 (0:0)
Góly: 66. Burkardt, 69. Kalimuendo - 70. Kaminski, 83. Castro-Montes