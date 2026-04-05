VIDEO: St. Pauli mohol opustiť barážovú priečku. Nevyhral však už štvrtý zápas v rade

Joel Chima Fujita a Woo-yeong Jeong. (Autor: TASR/DPA via AP)
TASR|5. apr 2026 o 17:43 (aktualizované 5. apr 2026 o 19:37)
Futbalisti FC St. Pauli remizovali v nedeľnom stretnutí 28. kola nemeckej Bundesligy na trávniku Unionu Berlín 1:1.

Nezvíťazili tak v štvrtom stretnutí v sérii a nevyužili príležitosť opustiť 16. priečku, ktorá znamená účasť v baráži o udržanie sa v súťaži.

Frankfurt remizoval s Kolínom nad Rýnom 2:2. V tabuľke je na 7. mieste s mankom desiatich bodov na šiesty Leverkusen. Kolínčania sú na 15. priečke o dva body pred Unionom.

Bundesliga - 28. kolo:

Union Berlín - FC St. Pauli 1:1 (0:1)

Góly: 52. Ilič - 25. Pereira Lage

ČK: 90.+4 Irvine (St. Pauli) po 2. ŽK


Eintracht Frankfurt - 1. FC Kolín nad Rýnom 2:2 (0:0)

Góly: 66. Burkardt, 69. Kalimuendo - 70. Kaminski, 83. Castro-Montes


Tabuľka Bundesligy

