Frankfurt predstavil staronového trénera. Rakúšan sa vracia po piatich rokoch

Nemecký futbalový klub Eintracht Frankfurt v nedeľu oznámil návrat trénera Adiho Hüttera.
Rakúšan sa tak po piatich rokoch vracia do Bundesligy a aj do klubu, ktorý v roku 2021 opustil. Podpísal zmluvu na tri roky.
Hütter na lavičke nahradí Alberta Rieru, ktorý minulý mesiac odišiel po vzájomnej dohode po krátkom a turbulentnom pôsobení. Frankfurt obsadil v uplynulej sezóne ôsme miesto, tesne za priečkami zaručujúcimi účasť v európskych pohárových súťažiach.
„Je pre mňa niečím veľmi výnimočným a emotívnym byť opäť trénerom Eintrachtu. Čas, ktorý sme spolu vo Frankfurte prežili, vo mne zanechal silný dojem a nikdy som naň nezabudol.
Keď sa obzriem späť, vždy som mal pocit, že som tu niečo nedokončil. O to viac sa teším, že som dostal príležitosť znovu sa tejto úlohe venovať s maximálnym pracovným nasadením, disciplínou a jasným cieľom,“ povedal podľa agentúry AP 56-ročný Hütter, ktorý prvýkrát prevzal tím Frankfurtu v roku 2018 a už vo svojej premiérovej sezóne doviedol mužstvo do semifinále Európskej ligy.
V roku 2021 následne zamieril do Borussie Mönchengladbach.
Pred novým angažmánom v Eintrachte pôsobil v AS Monaco, s ktorým obsadil v najvyššej francúzskej súťaži druhé a tretie miesto. V októbri ho však odvolali po nevydarenom štarte do sezóny.
„Adi Hütter predstavuje odvážny útočný futbal, jasnú víziu a disciplínu. Počas svojej kariéry ukázal, že dokáže skĺbiť rýchlu prechodovú fázu s držaním lopty. Najmä v Monaku veľmi úspešne rozvíjal a stabilizoval jedno z najmladších mužstiev ligy, ktoré sa vďaka tomu dokázalo zaradiť medzi francúzsku elitu.
Po veľmi dobrých rokovaniach sme presvedčení, že môžeme Eintracht spoločne posunúť ďalej. Výhodou je aj to, že Adi pozná štruktúry klubu, jeho prostredie i ľudí okolo neho, takže nebude potrebovať dlhší čas na adaptáciu,“ uviedol športový riaditeľ Eintrachtu Markus Krösche.