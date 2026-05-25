Wolfsburg s Vavrom nezvládol baráž a zostupuje. Plány na záchranu pochovala rýchla červená karta

Futbalista Wolfsburgu Joakim Maehle (vpravo) a hráč Paderbornu Sebastian Klaas. (Autor: TASR/dpa via AP)
TASR|25. máj 2026 o 23:05
Tím slovenského obrancu hral od 14. minúty v oslabení.

Bundesliga - odveta baráže

SC Paderborn - VfL Wolfsburg 2:1 po predĺžení (1:1 - 1:0)

Góly: 38. Bilbija (Brackelmann), 100. Curda (Michel) – 3. Pejčinović (Daghim)

/D. Vavro (Wolfsburg) striedal v 106. minúte/

/Správu aktualizujeme/

Futbalisti Wolfsburgu v zostave so slovenským reprezentačným obrancom Denisom Vavrom prehrali v odvetnom zápase baráže o účasť v nemeckej Bundeslige s druholigovým Paderbornom 2:1 po predlžení.

Wolfsburg sa tak predstaví v nasledujúcej sezóne iba v druhej nemeckej lige.

