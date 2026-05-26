Vavrov tím po 29 rokoch zostúpil z Bundesligy. Rozhodca rozhodol, povedal tréner

Futbalisti Wolfsburgu spolu so slovenským reprezentantom Denisom Vavrom pomýšľali pred sezónou na boj o miesta zaručujúce európske poháre, no realita bola oveľa neľútostnejšia.
Nemecký majster zo sezóny 2008/2009 sa herne i výsledkovo trápil a ani návrat trénera Dietera Heckinga na lavičku neodvrátil zostup do druhej najvyššej súťaže po 29 rokoch.
„Vlci“ sa zároveň stali len druhým tímom nemeckej Bundesligy v uplynulých 14 ročníkoch, ktorý vypadol v baráži. Pre Paderborn to je návrat medzi elitu po šiestich rokoch.
Klub v základnej zostave s Vavrom v prvom dueli doma remizoval 0:0 a do odvetného barážového zápasu na ihrisku súpera vstúpil impozantne, keď už v tretej minúte vyhrával po presnej strele Dženana Pejčinoviča.
Kľúčový moment zápasu však nastal ešte v prvej štvrťhodine, keď Joakim Maehle najprv videl žltú kartu za odkopnutie lopty a o chvíľu nešetrne fauloval Mattesa Hansena, po čom musel 29-ročný Dán predčasne do šatne.
„Mohli by sme o tom diskutovať, ale v konečnom dôsledku je to zbytočné. Rozhodca rozhodol, aj keď sa na tento incident pozeráme úplne inak,“ citovala kormidelníka Heckinga agentúra AFP.
Paderbornu sa podarilo ešte v prvom polčase vyrovnať po hlavičke najlepšieho strelca tímu Filipa Bilbiju, no ani veľký tlak v druhom dejstve nepriniesol rozhodnutie.
Stretnutie išlo do predĺženia, v ktorom po centri striedajúceho Svena Michela rozhodol druhý najlepší kanonier Paderbornu v sezóne Lauren Curda.
„Snažili sme sa. Hráči investovali všetko, čo mali, aby sme udržali tím v lige,“ dodal Hecking, ktorý s Wolfsburgom vyhral Nemecký pohár v roku 2015, no prvý zostup od roku 1997 odvrátiť nedokázal.