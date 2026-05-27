Bayern doplatil na nemeckú precíznosť. Dostal pokutu za meškanie na zápasy

Futbalový klub Bayern Mníchov dostal od disciplinárnej komisie pokutu 65 000 eur za neskorý príchod na dva zápasy uplynulého ročníka nemeckej Bundesligy.
Kvôli nedodržaniu časového harmonogramu zo strany úradujúceho majstra sa oba dotknuté duely nezačali v plánovanom čase.
V oboch prípadoch sa podľa nemeckého zväzu hráči Bayernu zdržali kontrolou výstroja. Pred marcovým zápasom proti Unionu Berlín sa oneskorili o minútu a 15 sekúnd.
K februárovému stretnutiu proti Eintrachtu Frankfurt nastúpili o dve a pol minúty neskôr. Za prvé porušenie pravidiel dostal Bayern pokutu 25 000 eur a za druhé 40 000 eur.