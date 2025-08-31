Banská Bystrica s presvedčivým víťazstvom, nemýlili sa ani béčka Slovana či Žiliny

BRATISLAVA. Futbalisti MFK Dukla Banská Bystrica vyhrali na ihrisku Malženíc presvedčivo 3:0.
Nezaváhali ani béčka tímov z Niké ligy. Slovan vyhral nad Zlatými Moravcami-Vráblami 2:1, Žilina si poradila s Lehotou pod Vtáčnikom 3:2.
6. kolo MONACObet ligy - nedeľa, 31. august:
OFK Dynamo Malženice - MFK Dukla Banská Bystrica 0:3 (0:2)
MŠK Žilina B - OFK Baník Lehota pod Vtáčnikom 3:2 (1:0)
ŠK Slovan Bratislava B - FC ViOn Zlaté Moravce-Vráble 2:1 (0:0)
Tabuľka MONACObet ligy
Názov družstvaDružstvo
Z
V
R
P
Skóre
B
Forma
1
MFK Dukla Banská BystricaMFK Dukla Banská Bystrica
6
5
1
0
13:5
16
V
V
V
V
R
2
MFK ZvolenMFK Zvolen
6
3
3
0
13:7
12
R
V
V
R
V
3
FK POHRONIE Žiar nad Hronom Dolná ŽdaňaFK POHRONIE Žiar nad Hronom Dolná Ždaňa
6
3
2
1
12:5
11
V
V
R
V
P
4
MFK Tatran Liptovský MikulášMFK Tatran Liptovský Mikuláš
6
3
2
1
15:11
11
R
V
R
P
V
5
Stará Ľubovňa Redfox Football ClubStará Ľubovňa Redfox Football Club
6
3
2
1
9:6
11
V
P
R
V
V
6
MŠK ŽilinaMŠK Žilina
6
3
1
2
13:13
10
V
R
V
P
P
7
FC ViOn Zlaté Moravce - VrábleFC ViOn Zlaté Moravce - Vráble
5
2
3
0
11:6
9
V
R
R
R
V
8
FC PetržalkaFC Petržalka
6
2
3
1
8:6
9
R
R
P
V
V
9
FK Inter BratislavaFK Inter Bratislava
6
2
2
2
7:7
8
R
V
V
R
P
10
FC ŠTK 1914 ŠamorínFC ŠTK 1914 Šamorín
6
2
2
2
9:10
8
R
V
R
P
V
11
OFK Dynamo MalženiceOFK Dynamo Malženice
6
2
1
3
7:10
7
P
P
V
P
V
12
ŠK Slovan Bratislava futbalŠK Slovan Bratislava futbal
5
1
2
2
4:5
5
P
P
V
R
R
13
MŠK Považská BystricaMŠK Považská Bystrica
6
1
2
3
6:11
5
R
P
P
R
P
14
MŠK PúchovMŠK Púchov
6
0
2
4
7:14
2
P
P
P
R
P
15
Slávia TU KošiceSlávia TU Košice
6
0
2
4
7:15
2
P
P
R
R
P
16
OFK Baník Lehota pod VtáčnikomOFK Baník Lehota pod Vtáčnikom
6
0
0
6
7:17
0
P
P
P
P
P
Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body