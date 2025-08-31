ONLINE: ŠK Slovan Bratislava B - FC ViOn Zlaté Moravce dnes, MONACObet liga LIVE (II. liga, 6. kolo)

BRATISLAVA. Futbalisti ŠK Slovan Bratislava B a FC ViOn Zlaté Moravce dnes hrajú zápas 6. kola MONACObet ligy (II. liga).
ONLINE PRENOS: ŠK Slovan Bratislava B - FC ViOn Zlaté Moravce
MONACObet liga 2025/2026
31.08.2025 o 10:30
6. kolo
Slovan Bratislava U21
0:0
(0:0, 0:0)
Plánovaný
Zlaté Moravce
Prenos
V 6. kole MONACObet ligy hostí ŠK Slovan Bratislava U21 tím FC Vion Zlaté Moravce. Stretnutie sa začína o 10:30.
Slovan sa nachádza na 12. mieste, na konte má 5 bodov. Zatiaľ má bilanciu jedna výhra, dve remízy a dve prehry. V minulom kole podľahol Banskej Bystrici 0:1.
Z. Moravce figurujú na 6. priečke, doposiaľ získali 9 bodov. Túto sezónu ešte neprehrali. Zaznamenali dve výhry a tri remízy. V uplynulom dueli Zlatomoravčania zdolali Považskú Bystricu 5:1.
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 10:30.
Tabuľky MONACObet ligy (II. ligy)
Názov družstvaDružstvo
Z
V
R
P
Skóre
B
Forma
1
MFK Dukla Banská BystricaMFK Dukla Banská Bystrica
5
4
1
0
10:5
13
V
V
V
R
V
2
MFK ZvolenMFK Zvolen
6
3
3
0
13:7
12
R
V
V
R
V
3
FK POHRONIE Žiar nad Hronom Dolná ŽdaňaFK POHRONIE Žiar nad Hronom Dolná Ždaňa
6
3
2
1
12:5
11
V
V
R
V
P
4
MFK Tatran Liptovský MikulášMFK Tatran Liptovský Mikuláš
6
3
2
1
15:11
11
R
V
R
P
V
5
Stará Ľubovňa Redfox Football ClubStará Ľubovňa Redfox Football Club
6
3
2
1
9:6
11
V
P
R
V
V
6
FC ViOn Zlaté Moravce - VrábleFC ViOn Zlaté Moravce - Vráble
5
2
3
0
11:6
9
V
R
R
R
V
7
FC PetržalkaFC Petržalka
6
2
3
1
8:6
9
R
R
P
V
V
8
FK Inter BratislavaFK Inter Bratislava
6
2
2
2
7:7
8
R
V
V
R
P
9
FC ŠTK 1914 ŠamorínFC ŠTK 1914 Šamorín
6
2
2
2
9:10
8
R
V
R
P
V
10
OFK Dynamo MalženiceOFK Dynamo Malženice
5
2
1
2
7:7
7
P
V
P
V
R
11
MŠK ŽilinaMŠK Žilina
5
2
1
2
10:11
7
R
V
P
P
V
12
ŠK Slovan Bratislava futbalŠK Slovan Bratislava futbal
5
1
2
2
4:5
5
P
P
V
R
R
13
MŠK Považská BystricaMŠK Považská Bystrica
6
1
2
3
6:11
5
R
P
P
R
P
14
MŠK PúchovMŠK Púchov
6
0
2
4
7:14
2
P
P
P
R
P
15
Slávia TU KošiceSlávia TU Košice
6
0
2
4
7:15
2
P
P
R
R
P
16
OFK Baník Lehota pod VtáčnikomOFK Baník Lehota pod Vtáčnikom
5
0
0
5
5:14
0
P
P
P
P
P
Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body