Sauer bol na trávniku, keď Toulouse rozhodol zápas. Paríž zničil svojho súpera

Mário Sauer v drese Toulouse. (Autor: REUTERS)
TASR|3. máj 2026 o 19:40
Dôležité tri body v boji o záchranu získali hráči AJ Auxerre.

Futbalisti Paríža FC zvíťazili v zápase 32. kola francúzskej Ligue 1 nad tímom Stade Brest 4:0.

O triumfe rozhodli hneď v úvode prvého polčasu, keď sa v 13. minúte presadil 18-ročný Rudy Matondo a o sedem minút zvýšil na 2:0 Willem Geubbels. Domáci sú v tabuľke na jedenástom mieste, hosťom patrí dvanásta pozícia.

Dôležité tri body v boji o záchranu získali hráči AJ Auxerre, ktorí zdolali Angers 3:0. Auxerre je v tabuľke na barážovej 16. priečke s trojbodovou stratou na 15.

Nice a päťbodovým náskokom na zostupové miesta. V ďalšom stretnutí Toulouse zvíťazilo na pôde Štrasburgu 2:1.

O výhre hostí rozhodol v 84. minúte Emersonn. Slovák Mário Sauer nastúpil za hostí v 82. minúte.

OSC Lille remizovalo s tímom AC Le Havre 1:1. Lille poslal do vedenia v 29. minúte Hákon Haraldsson, no Le Havre vyrovnal o štyri minúty zásluhou Issu Soumareho.

Pre domácich išlo o dvanásty ligový bodový zisk za sebou, vďaka čomu sa v neúplnej tabuľke posunuli na tretie miesto, hostia si po piatej remíze v sérii upevnili 14. priečku.

Ligue 1 - 32. kolo

OSC Lille - AC Le Havre 1:1 (1:1)

Góly: 29. Haraldsson - 33. Soumare

Paríž FC - Stade Brest 4:0 (2:0)

Góly: 13. a 67. Matondo, 20. Geubbels, 89. Koleosho

AJ Auxerre - SCO Angers 3:1 (1:0)

Góly: 12. a 61. Mara, 67. Sinayoko - 78. Koyalipou (z 11 m)

ČK: 45+1. Sbai (po 2. ŽK)

Racing Štrasburg - FC Toulouse 1:2 (1:1)

Góly: 27. Amo-Ameyaw - 43. Methalie, 84. Emersonn

/M. Sauer (Toulouse) nastúpil v 82. min/

Tabuľka Ligue 1

