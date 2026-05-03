Sauer bol na trávniku, keď Toulouse rozhodol zápas. Paríž zničil svojho súpera

Futbalisti Paríža FC zvíťazili v zápase 32. kola francúzskej Ligue 1 nad tímom Stade Brest 4:0.
O triumfe rozhodli hneď v úvode prvého polčasu, keď sa v 13. minúte presadil 18-ročný Rudy Matondo a o sedem minút zvýšil na 2:0 Willem Geubbels. Domáci sú v tabuľke na jedenástom mieste, hosťom patrí dvanásta pozícia.
Dôležité tri body v boji o záchranu získali hráči AJ Auxerre, ktorí zdolali Angers 3:0. Auxerre je v tabuľke na barážovej 16. priečke s trojbodovou stratou na 15.
Nice a päťbodovým náskokom na zostupové miesta. V ďalšom stretnutí Toulouse zvíťazilo na pôde Štrasburgu 2:1.
O výhre hostí rozhodol v 84. minúte Emersonn. Slovák Mário Sauer nastúpil za hostí v 82. minúte.
OSC Lille remizovalo s tímom AC Le Havre 1:1. Lille poslal do vedenia v 29. minúte Hákon Haraldsson, no Le Havre vyrovnal o štyri minúty zásluhou Issu Soumareho.
Pre domácich išlo o dvanásty ligový bodový zisk za sebou, vďaka čomu sa v neúplnej tabuľke posunuli na tretie miesto, hostia si po piatej remíze v sérii upevnili 14. priečku.
Ligue 1 - 32. kolo
OSC Lille - AC Le Havre 1:1 (1:1)
Góly: 29. Haraldsson - 33. Soumare
Paríž FC - Stade Brest 4:0 (2:0)
Góly: 13. a 67. Matondo, 20. Geubbels, 89. Koleosho
AJ Auxerre - SCO Angers 3:1 (1:0)
Góly: 12. a 61. Mara, 67. Sinayoko - 78. Koyalipou (z 11 m)
ČK: 45+1. Sbai (po 2. ŽK)
Racing Štrasburg - FC Toulouse 1:2 (1:1)
Góly: 27. Amo-Ameyaw - 43. Methalie, 84. Emersonn
/M. Sauer (Toulouse) nastúpil v 82. min/