Greif vychytal Lyonu ďalšie víťazstvo. Lille deklasovalo na domácom trávniku Méty

PARÍŽ. Futbalisti OSC Lille vyhrali v nedeľnom zápase 9. kola francúzskej Ligue 1 nad FC Metz vysoko 6:1.
Dvoma gólmi vrátane víťazného sa o to pričinil portugalský útočník Felix Correia, ktorého tím poskočil v tabuľke na piate miesto. Méty sú stále bez výhry v tejto sezóne a s dvoma bodmi im patrí posledné miesto.
Druhýkrát za sebou naplno bodovali hráči OGC Nice, keď zdolali Rennes na jeho pôde 2:1. Angers uspeli proti Lorientu (2:0) a Le Havre bral všetky body v Auxerre po výsledku 1:0.
Štrasburg prehral na pôde Lyonu, keď strelil vlastný gól za stavu 1:0 pre hostí Ismael Doukoure a svojmu tímu nepomohol ani v druhom polčase, keďže dostal červenú kartu.
Domáci nakoniec využili početnú prevahu a triumfovali 2:1. Domáci tak poskočili na štvrté miesto aj na úkor Štrasburgu, ktorý klesol na siedmu priečku.
Ligue 1 - 9. kolo
Olympique Lyon - Racing Štrasburg 2:1 (1:1)
Góly: 31. Doukoure (vlastný), 90.+1. Moreira - 25. Panichelli. ČK: 67. Doukoure (Štrasburg)
Angers SCO - FC Lorient 2:0 (1:0)
Góly: 16. Peter, 59. Cherif
AJ Auxerre - AC Le Havre 0:1 (0:0)
Góly: 47. Toure
Stade Rennes - OGC Nice 1:2 (0:2)
Góly: 67. Ait Boudlal - 38. Diop, 45.+1 Clauss
OSC Lille - FC Metz 6:1 (2:0)
Góly: 34. a 53. Correia, 24. Igamane, 64. Perraud, 82. Andre, 90.+3. Haraldsson - 90.+5. Sane