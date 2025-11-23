VIDEO: Aston Villu spasil dvojgólový hrdina. V druhom polčase sa postaral o obrat

Futbalisti Aston Villy zvíťazili 2:1 na pôde Leedsu United v nedeľňajšom dueli 12. kola anglickej Premier League.
Domáci išli do vedenia už v 8. minúte zásluhou Lukasa Nmechu, ale Morgan Rogers najprv v úvode druhého dejstva vyrovnal a v 75. minúte dokonal obrat hostí, keď sa presadil z priameho kopu.
VIDEO: Druhý gól Morgana Rogersa
Zverenci Unaia Emeryho si tak pripísali šieste víťazstvo z uplynulých siedmich ligových zápasov, zatiaľ čo tím Daniela Farkeho zaznamenal tretiu prehru za sebou.
Premier League - 12. kolo:
Leeds United - Aston Villa 1:2 (1:0)
Góly: 8. Nmecha - 48. a 75. Rogers