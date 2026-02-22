VIDEO: Liverpool skóroval až v úplnom závere. Hrdina dal gól už aj predtým, ale neplatil

Alexis Mac Allister (vľavo) oslavuje gól.
Alexis Mac Allister (vľavo) oslavuje gól. (Autor: TASR/AP)
22. feb 2026 o 17:42
„The Reds“ sa bodovo dotiahli na štvrtú Chelsea i piaty tím neúplnej tabuľky Manchester United.

Futbalisti FC Liverpool zvíťazili v nedeľňajšom zápase 27. kola Premier League na ihrisku Nottinghamu Forest 1:0.

Víťazstvo Liverpoolu na City Ground zariadil v siedmej minúte nadstaveného času Alexis Mac Allister, krátko predtým jeho zásah neplatil pre hru rukou.

VIDEO: Gól Mac Allistera

Crystal Palace sa doma dlho trápil s beznádejne posledným Wolverhamptonom. Wanderers mohli dokonca viesť, Tolu Arokodare však v závere prvého dejstva nepremenil jedenástku.

Po hodiny hry skomplikoval hosťom situáciu Ladislav Krejčí, ktorý po dvoch rýchlych žltých kartách musel ísť predčasne pod sprchy. Domáci sa dočkali v 90. minúte, ich vydreté víťazstvo 1:0 zariadil Evann Guessand.

Fulham sa po troch prehrách za sebou dočkal plného bodového zisku. Na pôde Sunderlandu zvíťazil 3:1 a v tabuľke preskočil svojho súpera. Dva góly „chalupárov“ strelil mexický útočník Raul Jimenez. Enze Le Fee v 76. minúte z jedenástky znížil, no konečnú podobu výsledku dal Alex Iwobi.

Premier League - 27. kolo:

Crystal Palace - Wolverhampton Wanderers 1:0 (0:0)

Gól: 90. Guessand, ČK: 61. Krejčí (Wolverhampton)

Nottingham Forest - FC Liverpool 0:1 (0:0)

Gól: 90.+7 Mac Allister

AFC Sunderland - FC Fulham 1:3 (0:0)

Góly: 76. Le Fee (z 11 m) - 54. a 61. Jimenez (druhý z 11 m), 85. Iwobi

    dnes 17:42
