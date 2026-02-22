Lyon s Greifom prišiel o víťaznú sériu. Lille vyhralo po viac ako dvoch mesiacoch

Futbalisti Olympique Lyon v zostave so slovenským brankárom Dominikom Greifom prehrali v 23. kole francúzskej Ligue 1 na pôde Racingu Štrasburg 1:3.
Prišli o sedemzápasovú víťaznú šnúru a v tabuľke sú tretí s deväťbodovou stratou ne vedúci Paríž Saint-Germain.
Hráči Stade Rennes zvíťazili na trávniku AJ Auxerre 3:0. Hostia tak zaznamenali druhú výhru za sebou a v tabuľke sú na priebežnom piatom mieste. Lille dokázalo po viac ako dvoch mesiacoch v lige naplno bodovať, nad Angers vyhralo 1:0.
Ligue 1 - 23. kolo
Racing Štrasburg - Olympique Lyon 3:1 (1:0)
Góly: 37- Godo, 52. Moreira, 83. Panichell (z 11 m) - 59. Tolisso
/D. Greif (Lyon) odchytal celý zápas/
AJ Auxerre - Stade Rennes 0:3 (0:3)
Góly: 20. a 45. Camara, 22. Lepaul
FC Nantes - AC Le Havre 2:0 (2:0)
Góly: 3. Zouaoui (vlastný), 34. Ganago (z 11 m)
OGC Nice - FC Lorient 3:3 (2:1)
Góly: 12. a 45+1. Louchet, 59. Boudache - 45+4. Pagis, 67. Dieng (z 11 m), 90+5. Cadiou
SCO Angers - OSC Lille 0:1 (0:1)
Gól: 45+2. Giroud (z 11 m)