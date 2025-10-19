Béčko Žiliny vyšlo na pôde súpera bodovo naprázdno. Ešte výraznejšiu prehru utrpel B-tím Slovana

BRATISLAVA. Futbalové „béčko“ Slovana Bratislava prehralo v nedeľnom zápase 13. kola MONACObet ligy so Šamorínom 1:4. V tabuľke tak kleslo na jedenáste miesto za svojho súpera.
Do zóny zostupu padla Žilina, ktorá ťahala za kratší koniec v Malženiciach (1:2).
Slávia TU Košice triumfovala po troch zápasoch, a to 1:0 proti Zvolenu.
MONACObet liga - 13. kolo
Malženice - Žilina B 2:1 (1:0)
Góly: 21. Bukovský, 67. Polťák - 90.+2.Kmeť
Rohodovali: Malárik – Lauer, Farkaš, ŽK: Kurej - Yandare, Blaško
Diváci: 358
Slovan B - Šamorín 1:4 (1:1)
Góly: 45+3. Lichý – 19. Pavúk, 64. Lamin Marong, 84. Avetisian, 88. Useni Kiza
Rozhodovali: Šinka - Hrobárik, Železňák, ŽK: Medveděv, Maroš, Gajdoš - Varga, Ballack, Seraphin
Slávia TU Košice - Zvolen 1:0 (0:0)
Gól: 78. Hiba
Rozhodovali: Janček – Letnický, Bereš, ŽK: Kis - Onuoha
Diváci: 50
