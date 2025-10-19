Béčko Žiliny vyšlo na pôde súpera bodovo naprázdno. Ešte výraznejšiu prehru utrpel B-tím Slovana

Futbalisti OFK Dynamo Malženice.
Futbalisti OFK Dynamo Malženice. (Autor: Facebook OFK Dynamo Malženice)
Sportnet, TASR|19. okt 2025 o 12:24
Víťazný gól Malženíc zaznamenal David Polťák.

BRATISLAVA. Futbalové „béčko“ Slovana Bratislava prehralo v nedeľnom zápase 13. kola MONACObet ligy so Šamorínom 1:4. V tabuľke tak kleslo na jedenáste miesto za svojho súpera.

Do zóny zostupu padla Žilina, ktorá ťahala za kratší koniec v Malženiciach (1:2).

Slávia TU Košice triumfovala po troch zápasoch, a to 1:0 proti Zvolenu.

MONACObet liga - 13. kolo

Malženice - Žilina B 2:1 (1:0)

Góly: 21. Bukovský, 67. Polťák - 90.+2.Kmeť

Rohodovali: Malárik – Lauer, Farkaš, ŽK: Kurej - Yandare, Blaško

Diváci: 358

Slovan B - Šamorín 1:4 (1:1)

Góly: 45+3. Lichý – 19. Pavúk, 64. Lamin Marong, 84. Avetisian, 88. Useni Kiza

Rozhodovali: Šinka - Hrobárik, Železňák, ŽK: Medveděv, Maroš, Gajdoš - Varga, Ballack, Seraphin

Slávia TU Košice - Zvolen 1:0 (0:0)

Gól: 78. Hiba

Rozhodovali: Janček – Letnický, Bereš, ŽK: Kis - Onuoha

Diváci: 50

Tabuľka MONACObet ligy

Názov družstvaDružstvo
Z
V
R
P
Skóre
B
Forma
1
MFK Dukla Banská BystricaMFK Dukla Banská BystricaMFK Dukla Banská Bystrica
13
10
3
0
29:9
33
V
V
R
V
V
2
FC ViOn Zlaté Moravce - VrábleFC ViOn Zlaté Moravce - VrábleFC ViOn Zlaté Moravce - Vráble
13
7
4
2
31:22
25
V
P
V
R
V
3
FK POHRONIE Žiar nad Hronom Dolná ŽdaňaFK POHRONIE Žiar nad Hronom Dolná ŽdaňaFK POHRONIE Žiar nad Hronom Dolná Ždaňa
13
6
3
4
25:16
21
V
V
R
V
P
4
MFK Tatran Liptovský MikulášMFK Tatran Liptovský MikulášMFK Tatran Liptovský Mikuláš
13
6
3
4
22:20
21
P
R
V
P
P
5
MŠK Považská BystricaMŠK Považská BystricaMŠK Považská Bystrica
13
5
4
4
18:18
19
V
V
V
R
R
6
FK Inter BratislavaFK Inter BratislavaFK Inter Bratislava
13
5
4
4
15:13
19
R
V
R
P
V
7
MFK ZvolenMFK ZvolenMFK Zvolen
13
5
4
4
19:16
19
P
V
P
P
V
8
FC PetržalkaFC PetržalkaFC Petržalka
13
5
3
5
17:13
18
P
P
P
P
V
9
FC ŠTK 1914 ŠamorínFC ŠTK 1914 ŠamorínFC ŠTK 1914 Šamorín
13
4
3
6
21:23
15
V
P
P
R
P
10
ŠK Slovan Bratislava futbalŠK Slovan Bratislava futbalŠK Slovan Bratislava futbal
13
4
3
6
15:21
15
P
P
V
V
P
11
OFK Dynamo MalženiceOFK Dynamo MalženiceOFK Dynamo Malženice
12
4
2
6
20:22
14
P
R
V
P
V
12
MŠK ŽilinaMŠK ŽilinaMŠK Žilina
12
4
2
6
16:23
14
P
R
V
P
P
13
OFK Baník Lehota pod VtáčnikomOFK Baník Lehota pod VtáčnikomOFK Baník Lehota pod Vtáčnikom
13
4
2
7
19:26
14
R
V
V
P
V
14
Slávia TU KošiceSlávia TU KošiceSlávia TU Košice
13
3
5
5
19:25
14
V
P
R
R
V
15
Stará Ľubovňa Redfox Football ClubStará Ľubovňa Redfox Football ClubStará Ľubovňa Redfox Football Club
13
3
4
6
13:19
13
P
R
P
P
P
16
MŠK PúchovMŠK PúchovMŠK Púchov
13
2
3
8
14:27
9
P
P
R
V
P
Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body

