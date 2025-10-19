ONLINE: Slávia TU Košice - MFK Zvolen dnes, MONACObet liga LIVE (II. liga, 13. kolo)

KOŠICE. Futbalisti Slávia TU Košice a MFK Zvolen dnes hrajú zápas 13. kola MONACObet ligy (II. liga).
ONLINE PRENOS: Slávia TU Košice - MFK Zvolen (II. liga, MONACObet liga, 13. kolo, sobota, výsledky, NAŽIVO)
MONACObet liga 2025/2026
19.10.2025 o 11:00
13. kolo
TU Košice
0:0
(0:0, 0:0)
Plánovaný
MFK Zvolen
Prehľad
Rozhodca: Janček – Letnický, Bereš.
Prenos
Vítam všetkých futbalových priaznivcov pri sledovaní zápasu 13. kola MONACObet ligy medzi Sláviou TU Košice a MFK Zvolen. Duel prinesieme cez zmeny stavov.
Slávia TU Košice je po 12. kolách predposledná. Na konte má 11 bodov za 2 výhry, 5 remíz a 5 prehier. Naposledy prehrala 1:3 na trávniku Lehoty pod Vtáčnikom. V kádri má, ale druhého najlepšieho strelca celej súťaže – Herveho Hibu s 10 gólmi.
Zvolen sa dlhodobo drží v TOP 5. Momentálne je štvrtý so ziskom 19 bodov. Z 12 odohraných zápasov má 5 výhier, 4 remízy a 3 prehry. Naposledy doma zdolal Malženice 3:1. Košičania majú v kádri druhého najlepšieho strelca, ale Zvolen v ňom má dokonca toho najlepšieho – Jakuba Sylvestra s 13 gólmi.
Zaujímavosťou je, že pôjde o vôbec prvý vzájomný zápas týchto dvoch tímov.
Tabuľky MONACObet ligy (II. ligy)
Názov družstvaDružstvo
Z
V
R
P
Skóre
B
Forma
1
MFK Dukla Banská BystricaMFK Dukla Banská Bystrica
13
10
3
0
29:9
33
V
V
R
V
V
2
FC ViOn Zlaté Moravce - VrábleFC ViOn Zlaté Moravce - Vráble
13
7
4
2
31:22
25
V
P
V
R
V
3
FK POHRONIE Žiar nad Hronom Dolná ŽdaňaFK POHRONIE Žiar nad Hronom Dolná Ždaňa
13
6
3
4
25:16
21
V
V
R
V
P
4
MFK Tatran Liptovský MikulášMFK Tatran Liptovský Mikuláš
13
6
3
4
22:20
21
P
R
V
P
P
5
MŠK Považská BystricaMŠK Považská Bystrica
13
5
4
4
18:18
19
V
V
V
R
R
6
FK Inter BratislavaFK Inter Bratislava
13
5
4
4
15:13
19
R
V
R
P
V
7
MFK ZvolenMFK Zvolen
12
5
4
3
19:15
19
V
P
P
V
P
8
FC PetržalkaFC Petržalka
13
5
3
5
17:13
18
P
P
P
P
V
9
ŠK Slovan Bratislava futbalŠK Slovan Bratislava futbal
12
4
3
5
14:17
15
P
V
V
P
R
10
OFK Dynamo MalženiceOFK Dynamo Malženice
12
4
2
6
20:22
14
P
R
V
P
V
11
MŠK ŽilinaMŠK Žilina
12
4
2
6
16:23
14
P
R
V
P
P
12
OFK Baník Lehota pod VtáčnikomOFK Baník Lehota pod Vtáčnikom
13
4
2
7
19:26
14
R
V
V
P
V
13
Stará Ľubovňa Redfox Football ClubStará Ľubovňa Redfox Football Club
13
3
4
6
13:19
13
P
R
P
P
P
14
FC ŠTK 1914 ŠamorínFC ŠTK 1914 Šamorín
12
3
3
6
17:22
12
P
P
R
P
V
15
Slávia TU KošiceSlávia TU Košice
12
2
5
5
18:25
11
P
R
R
V
R
16
MŠK PúchovMŠK Púchov
13
2
3
8
14:27
9
P
P
R
V
P
Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body