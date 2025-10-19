ONLINE: ŠK Slovan Bratislava B - FC ŠTK 1914 Šamorín dnes, MONACObet liga LIVE (II. liga, 13. kolo)

BRATISLAVA. Futbalisti ŠK Slovan Bratislava B a FC ŠTK 1914 Šamorín dnes hrajú zápas 11. kola MONACObet ligy (II. liga).
Futbal sledujte s nami naživo ako online prenos.
ONLINE PRENOS: ŠK Slovan Bratislava B - FC ŠTK 1914 Šamorín (II. liga, MONACObet liga, 13. kolo, nedeľa, výsledky, NAŽIVO)
MONACObet liga 2025/2026
19.10.2025 o 10:30
13. kolo
Slovan Bratislava U21
0:0
(0:0, 0:0)
Plánovaný
Šamorín
Prenos
V 13. kole MONACObet ligy hostí Slovan U21 mužstvo Šamorína. Stretnutie sa začína o 10:30.
Belasí sa nachádzajú na 9. mieste, na konte majú 15 bodov. Po dvoch víťazstvách zaznamenali v minulom kole prehru, v dohrávke podľahli doma Považskej Bystrici 2:4.
Šamorínu patrí 14. priečka so ziskom 12 bodov. Šamorínčania vyhrali jeden z posledných piatich duelov, v minulom kole prehrali doma s Považskou Bystricou 0:2
Belasí sa nachádzajú na 9. mieste, na konte majú 15 bodov. Po dvoch víťazstvách zaznamenali v minulom kole prehru, v dohrávke podľahli doma Považskej Bystrici 2:4.
Šamorínu patrí 14. priečka so ziskom 12 bodov. Šamorínčania vyhrali jeden z posledných piatich duelov, v minulom kole prehrali doma s Považskou Bystricou 0:2
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 10:30.
Tabuľky MONACObet ligy (II. ligy)
Názov družstvaDružstvo
Z
V
R
P
Skóre
B
Forma
1
MFK Dukla Banská BystricaMFK Dukla Banská Bystrica
13
10
3
0
29:9
33
V
V
R
V
V
2
FC ViOn Zlaté Moravce - VrábleFC ViOn Zlaté Moravce - Vráble
13
7
4
2
31:22
25
V
P
V
R
V
3
FK POHRONIE Žiar nad Hronom Dolná ŽdaňaFK POHRONIE Žiar nad Hronom Dolná Ždaňa
13
6
3
4
25:16
21
V
V
R
V
P
4
MFK Tatran Liptovský MikulášMFK Tatran Liptovský Mikuláš
13
6
3
4
22:20
21
P
R
V
P
P
5
MŠK Považská BystricaMŠK Považská Bystrica
13
5
4
4
18:18
19
V
V
V
R
R
6
FK Inter BratislavaFK Inter Bratislava
13
5
4
4
15:13
19
R
V
R
P
V
7
MFK ZvolenMFK Zvolen
12
5
4
3
19:15
19
V
P
P
V
P
8
FC PetržalkaFC Petržalka
13
5
3
5
17:13
18
P
P
P
P
V
9
ŠK Slovan Bratislava futbalŠK Slovan Bratislava futbal
12
4
3
5
14:17
15
P
V
V
P
R
10
OFK Dynamo MalženiceOFK Dynamo Malženice
12
4
2
6
20:22
14
P
R
V
P
V
11
MŠK ŽilinaMŠK Žilina
12
4
2
6
16:23
14
P
R
V
P
P
12
OFK Baník Lehota pod VtáčnikomOFK Baník Lehota pod Vtáčnikom
13
4
2
7
19:26
14
R
V
V
P
V
13
Stará Ľubovňa Redfox Football ClubStará Ľubovňa Redfox Football Club
13
3
4
6
13:19
13
P
R
P
P
P
14
FC ŠTK 1914 ŠamorínFC ŠTK 1914 Šamorín
12
3
3
6
17:22
12
P
P
R
P
V
15
Slávia TU KošiceSlávia TU Košice
12
2
5
5
18:25
11
P
R
R
V
R
16
MŠK PúchovMŠK Púchov
13
2
3
8
14:27
9
P
P
R
V
P
Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body