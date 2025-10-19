ONLINE: OFK Malženice - MŠK Žilina B dnes, MONACObet liga LIVE (II. liga, 13. kolo)

MALŽENICE. Futbalisti OFK Malženice a MŠK Žilina B dnes hrajú zápas 13. kola MONACObet ligy (II. liga).
ONLINE PRENOS: OFK Malženice - MŠK Žilina B (II. liga, MONACObet liga, 13. kolo, nedeľa, výsledky, NAŽIVO)
MONACObet liga 2025/2026
19.10.2025 o 10:30
13. kolo
Malženice
0:0
(0:0, 0:0)
Plánovaný
Žilina B
Prehľad
Rozhodca: Malárik – Lauer, Farkaš.
Prenos
Vítam všetkých futbalových priaznivcov pri sledovaní online textového prenosu zo zápasu 13. kola MONACObet ligy medzi OFK Dynamo Malženice a MŠK Žilina B.
Malženice sú po 12. kolách na 10. mieste so ziskom 14 bodov. Z 12 odohraných zápasov majú na konte 4 výhry, 2 remízy a 6 prehier. Naposledy prehrali na trávniku Zvolena 1:3.
Žilina B má rovnaký počet bodov ako Malženice, ale nachádza sa o pozíciu nižšie. Z 12 odohraných zápasov má identický počet výhier, remíz a prehier ako jeho dnešný súper. Naposledy prehrala doma s rezervou Slovana 0:1.
Tieto tímy sa naposledy stretli v marci tohto roka, vtedy sa z víťazstva 1:0 tešili Žilinčania.
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 10:30.
Tabuľky MONACObet ligy (II. ligy)
Názov družstvaDružstvo
Z
V
R
P
Skóre
B
Forma
1
MFK Dukla Banská BystricaMFK Dukla Banská Bystrica
13
10
3
0
29:9
33
V
V
R
V
V
2
FC ViOn Zlaté Moravce - VrábleFC ViOn Zlaté Moravce - Vráble
13
7
4
2
31:22
25
V
P
V
R
V
3
FK POHRONIE Žiar nad Hronom Dolná ŽdaňaFK POHRONIE Žiar nad Hronom Dolná Ždaňa
13
6
3
4
25:16
21
V
V
R
V
P
4
MFK Tatran Liptovský MikulášMFK Tatran Liptovský Mikuláš
13
6
3
4
22:20
21
P
R
V
P
P
5
MŠK Považská BystricaMŠK Považská Bystrica
13
5
4
4
18:18
19
V
V
V
R
R
6
FK Inter BratislavaFK Inter Bratislava
13
5
4
4
15:13
19
R
V
R
P
V
7
MFK ZvolenMFK Zvolen
12
5
4
3
19:15
19
V
P
P
V
P
8
FC PetržalkaFC Petržalka
13
5
3
5
17:13
18
P
P
P
P
V
9
ŠK Slovan Bratislava futbalŠK Slovan Bratislava futbal
12
4
3
5
14:17
15
P
V
V
P
R
10
OFK Dynamo MalženiceOFK Dynamo Malženice
12
4
2
6
20:22
14
P
R
V
P
V
11
MŠK ŽilinaMŠK Žilina
12
4
2
6
16:23
14
P
R
V
P
P
12
OFK Baník Lehota pod VtáčnikomOFK Baník Lehota pod Vtáčnikom
13
4
2
7
19:26
14
R
V
V
P
V
13
Stará Ľubovňa Redfox Football ClubStará Ľubovňa Redfox Football Club
13
3
4
6
13:19
13
P
R
P
P
P
14
FC ŠTK 1914 ŠamorínFC ŠTK 1914 Šamorín
12
3
3
6
17:22
12
P
P
R
P
V
15
Slávia TU KošiceSlávia TU Košice
12
2
5
5
18:25
11
P
R
R
V
R
16
MŠK PúchovMŠK Púchov
13
2
3
8
14:27
9
P
P
R
V
P
Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body