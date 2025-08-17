Béčko Žiliny spustilo gólovú kanonádu. Lehota pod Vtáčnikom na prvé body stále čaká

Futbalisti MŠK Žilina B. (Autor: Facebook Akadémia MŠK Žilina)
TASR|17. aug 2025 o 13:05
Tri body si do tabuľky druhej ligy pripísali aj Malženice.

BRATISLAVA. Futbalisti B-tímu MŠK Žilina v nedeľňajšom stretnutí 4. kola MONACObet ligy zvíťazili nad Púchovom rozdielom triedy 5:2.

Pripísali si druhé víťazstvo v sezóne, pričom dvakrát skóroval František Kóša.

Púchov tak na svoj prvý plný bodový zisk stále čaká. Rovnako ako nováčik z Lehoty pod Vtáčnikom, ktorý prehral aj štvrtý zápas v aktuálnom ročníku druhej najvyššej súťaže a je naďalej na dne tabuľky.

Malženice na domácom trávniku zdolali Baník 2:1 a pridali svoj druhý trojbodový zápis v sezóne.

MONACObet liga - 4. kolo:

MŠK Žilina B - MŠK Púchov 5:2 (1:1)

Góly: 28. a 57. Kóša, 73. Baleja, 81. Staník, 84. Sanusi - 15. Lacko, 62. Rapavý

Rozhodovali: Libiak - Tůma, Gregorec. ŽK: Traore, Yendare - Obšivan, Moško, Kopičár, Levai

Diváci: 168

Súpisky a podrobné štatistiky zo zápasu nájdete na tomto odkaze >>>

OFK Dynamo Malženice - OFK Baník Lehota pod Vtáčnikom 2:1 (1:0)

Góly: 24. Polťák, 62. Druga - 85. Kozák

Rozhodovali: Bláha - Kardelis, Uram. ŽK: Dojčinovič (Malženice)

Diváci: 692

Súpisky a podrobné štatistiky zo zápasu nájdete na tomto odkaze >>>

Tabuľka MONACObet ligy

Názov družstvaDružstvo
Z
V
R
P
Skóre
B
Forma
1
MFK Dukla Banská BystricaMFK Dukla Banská BystricaMFK Dukla Banská Bystrica
4
3
1
0
9:5
10
V
V
R
V
2
Stará Ľubovňa Redfox Football ClubStará Ľubovňa Redfox Football ClubStará Ľubovňa Redfox Football Club
4
2
2
0
7:3
8
R
V
V
R
3
MFK ZvolenMFK ZvolenMFK Zvolen
4
2
2
0
7:5
8
V
R
V
R
4
FC PetržalkaFC PetržalkaFC Petržalka
4
2
1
1
6:4
7
P
V
V
R
5
MFK Tatran Liptovský MikulášMFK Tatran Liptovský MikulášMFK Tatran Liptovský Mikuláš
4
2
1
1
8:6
7
R
P
V
V
6
OFK Dynamo MalženiceOFK Dynamo MalženiceOFK Dynamo Malženice
4
2
1
1
6:5
7
V
P
V
R
7
FC ViOn Zlaté Moravce - VrábleFC ViOn Zlaté Moravce - VrábleFC ViOn Zlaté Moravce - Vráble
4
1
3
0
6:5
6
R
R
R
V
8
MŠK ŽilinaMŠK ŽilinaMŠK Žilina
4
2
0
2
9:10
6
V
P
P
V
9
FK POHRONIE Žiar nad Hronom Dolná ŽdaňaFK POHRONIE Žiar nad Hronom Dolná ŽdaňaFK POHRONIE Žiar nad Hronom Dolná Ždaňa
4
1
2
1
5:3
5
R
V
P
R
10
ŠK Slovan Bratislava futbalŠK Slovan Bratislava futbalŠK Slovan Bratislava futbal
4
1
2
1
4:4
5
P
V
R
R
11
FK Inter BratislavaFK Inter BratislavaFK Inter Bratislava
4
1
1
2
4:5
4
V
R
P
P
12
MŠK Považská BystricaMŠK Považská BystricaMŠK Považská Bystrica
4
1
1
2
3:4
4
P
R
P
V
13
FC ŠTK 1914 ŠamorínFC ŠTK 1914 ŠamorínFC ŠTK 1914 Šamorín
4
1
1
2
5:7
4
R
P
V
P
14
Slávia TU KošiceSlávia TU KošiceSlávia TU Košice
4
0
2
2
3:6
2
R
R
P
P
15
MŠK PúchovMŠK PúchovMŠK Púchov
4
0
2
2
5:10
2
P
R
P
R
16
OFK Baník Lehota pod VtáčnikomOFK Baník Lehota pod VtáčnikomOFK Baník Lehota pod Vtáčnikom
4
0
0
4
4:9
0
P
P
P
P
Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body

Slovensko

