Béčko Žiliny spustilo gólovú kanonádu. Lehota pod Vtáčnikom na prvé body stále čaká

BRATISLAVA. Futbalisti B-tímu MŠK Žilina v nedeľňajšom stretnutí 4. kola MONACObet ligy zvíťazili nad Púchovom rozdielom triedy 5:2.
Pripísali si druhé víťazstvo v sezóne, pričom dvakrát skóroval František Kóša.
Púchov tak na svoj prvý plný bodový zisk stále čaká. Rovnako ako nováčik z Lehoty pod Vtáčnikom, ktorý prehral aj štvrtý zápas v aktuálnom ročníku druhej najvyššej súťaže a je naďalej na dne tabuľky.
Malženice na domácom trávniku zdolali Baník 2:1 a pridali svoj druhý trojbodový zápis v sezóne.
MONACObet liga - 4. kolo:
MŠK Žilina B - MŠK Púchov 5:2 (1:1)
Góly: 28. a 57. Kóša, 73. Baleja, 81. Staník, 84. Sanusi - 15. Lacko, 62. Rapavý
Rozhodovali: Libiak - Tůma, Gregorec. ŽK: Traore, Yendare - Obšivan, Moško, Kopičár, Levai
Diváci: 168
Súpisky a podrobné štatistiky zo zápasu nájdete na tomto odkaze >>>
OFK Dynamo Malženice - OFK Baník Lehota pod Vtáčnikom 2:1 (1:0)
Góly: 24. Polťák, 62. Druga - 85. Kozák
Rozhodovali: Bláha - Kardelis, Uram. ŽK: Dojčinovič (Malženice)
Diváci: 692
Súpisky a podrobné štatistiky zo zápasu nájdete na tomto odkaze >>>