ONLINE: MŠK Žilina B - MŠK Púchov dnes, MONACObet liga LIVE (II. liga, 4. kolo)

ŽILINA. Futbalisti MŠK Žilina B a MŠK Púchov dnes hrajú zápas 4. kola MONACObet ligy (II. liga).
Futbal sledujte s nami naživo ako online prenos.
ONLINE PRENOS: MŠK Žilina B - MŠK Púchov (II. liga, MONACObet liga, 4. kolo, nedeľa, výsledky, NAŽIVO)
MONACObet liga 2025/2026
17.08.2025 o 10:30
4. kolo
Žilina B
0:0
(0:0, 0:0)
Plánovaný
Púchov
Prehľad
Rozhodca: Libiak – Tůma, Gregorec.
Prenos
Príjemný dobrý deň zo Žiliny, vitajte pri sledovaní on-line prenosu zo zápasu 4. kola futbalovej MonacoBet ligy, v ktorom MŠK Žilina B privíta na štadióne v mestskej časti Strážov futbalistov MŠK Púchov. Zápas sa začína o 10:30, my si ešte predtým v krátkosti predstavíme oba tímy.
Žiline patrí v aktuálnej tabuľke dvanáste miesto so ziskom 3 bodov. V poslednom doterajšom zápase zverenci trénera Vladimíra Veselého prehrali s Pohroním na jeho trávniku 1:4 (gól Žiliny B Baleja). Najlepším strelcom tímu je Patrik Baleja, ktorý má na svojom konte 2 góly.
Púchovu patrí v tabuľke MonacoBet ligy trináste miesto so ziskom 2 bodov. V poslednom doterajšom zápase zverenci trénera Mariána Zimena remizovali na domácom trávniku so Zvolenom 1:1 (gól Púchova Pobořil). Najlepším strelcom tímu je Radim Pobořil, ktorý vsietil rovnako ako Baleja 2 góly.
Zápas sa v Žiline začína o 10:30, veríme, že ho budete sledovať v našej spoločnosti.
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 10:30.
Tabuľky MONACObet ligy (II. ligy)
Názov družstvaDružstvo
Z
V
R
P
Skóre
B
Forma
1
MFK Dukla Banská BystricaMFK Dukla Banská Bystrica
4
3
1
0
9:5
10
V
V
R
V
2
Stará Ľubovňa Redfox Football ClubStará Ľubovňa Redfox Football Club
4
2
2
0
7:3
8
R
V
V
R
3
MFK ZvolenMFK Zvolen
4
2
2
0
7:5
8
V
R
V
R
4
MFK Tatran Liptovský MikulášMFK Tatran Liptovský Mikuláš
4
2
1
1
8:6
7
R
P
V
V
5
FC PetržalkaFC Petržalka
4
2
1
1
6:4
7
P
V
V
R
6
FC ViOn Zlaté Moravce - VrábleFC ViOn Zlaté Moravce - Vráble
4
1
3
0
6:5
6
R
R
R
V
7
FK POHRONIE Žiar nad Hronom Dolná ŽdaňaFK POHRONIE Žiar nad Hronom Dolná Ždaňa
4
1
2
1
5:3
5
R
V
P
R
8
ŠK Slovan Bratislava futbalŠK Slovan Bratislava futbal
4
1
2
1
4:4
5
P
V
R
R
9
FK Inter BratislavaFK Inter Bratislava
4
1
1
2
4:5
4
V
R
P
P
10
MŠK Považská BystricaMŠK Považská Bystrica
4
1
1
2
3:4
4
P
R
P
V
11
OFK Dynamo MalženiceOFK Dynamo Malženice
3
1
1
1
4:4
4
P
V
R
12
FC ŠTK 1914 ŠamorínFC ŠTK 1914 Šamorín
4
1
1
2
5:7
4
R
P
V
P
13
MŠK ŽilinaMŠK Žilina
3
1
0
2
4:8
3
P
P
V
14
MŠK PúchovMŠK Púchov
3
0
2
1
3:5
2
R
P
R
15
Slávia TU KošiceSlávia TU Košice
4
0
2
2
3:6
2
R
R
P
P
16
OFK Baník Lehota pod VtáčnikomOFK Baník Lehota pod Vtáčnikom
3
0
0
3
3:7
0
P
P
P
Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body