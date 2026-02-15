Toulouse nevyužilo výhodu proti súperovi. Sauer dostal v zápase veľký priestor

Mário Sauer (vľavo) v drese FC Toulouse
Mário Sauer (vľavo) v drese FC Toulouse (Autor: Toulouse FC/X)
TASR|15. feb 2026 o 17:17
ShareTweet0

Hostia nezvíťazili už vo štvrtom zápase.

Futbalisti Toulouse so slovenským stredopoliarom Máriom Sauerom prehrali v nedeľnom zápase 22. kola francúzskej Ligue 1 na trávniku Le Havre 1:2.

Hostia nezvíťazili už vo štvrtom zápase napriek tomu, že boli od 2. minúty v početnej prevahe po červenej karte obrancu Arounu Sanganteho.

Sauer nastúpil v 62. minúte namiesto Cristiana Casseresa a absolvoval najvyššiu minutáž v ligovom zápase od 2. novembra. Jeho tím je v neúplnej tabuľke deviaty, Le Havre figuruje na 13. priečke. 

Ligue 1 - 22. kolo

AC Le Havre - FC Toulouse 2:1 (1:1)

Góly: 43. a 53. Soumare - 45.+3. Sidibe. ČK: 2. Sangante (Le Havre)

/M. Sauer (Toulouse) hral od 62. minúty/

Tabuľka Ligue 1

Ligue 1

    Mário Sauer (vľavo) v drese FC Toulouse
    Mário Sauer (vľavo) v drese FC Toulouse
    Toulouse nevyužilo výhodu proti súperovi. Sauer dostal v zápase veľký priestor
    dnes 17:17
    Nachádzate sa tu:
    Domov»Futbal»Francúzsko»Ligue 1»Toulouse nevyužilo výhodu proti súperovi. Sauer dostal v zápase veľký priestor