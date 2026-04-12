Toulouse vysoko prehralo na pôde súpera. Sauer nedostal šancu v stretnutí

Mário Sauer v drese Toulouse.
TASR|12. apr 2026 o 20:17
Od 48. minúty boli domáci v početnej výhode.

Futbalisti Lille vyhrali v nedeľnom zápase 29. kola Ligue 1 na pôde Toulouse 4:0. Od 48. minúty boli v početnej prevahe po červenej karte pre obrancu Marka McKenzieho a potvrdili úlohu favorita.

V tabuľke sú na treťom mieste a o bod pred Marseille. Toulouse, za ktoré nenastúpil slovenský stredopoliar Mário Sauer, je desiate, pričom jedenásty Brest má duel k dobru.

Štrnáste miesto si ustrážilo Le Havre, keďže v priamom súboji o túto pozíciu remizovalo v Nice 1:1. Domácich delia od pásma zostupu štyri body, hostí o jeden viac.

Ligue 1 - 29. kolo

OGC Nice - AC Le Havre 1:1 (0:1)

Góly: 59. Abdi - 41. Samatta

FC Toulouse - OSC Lille 0:4 (0:1)

Góly: 23. Meunier, 50. Perraud, 55. Fernandez-Pardo, 88. Giroud (z 11 m). ČK: 48. McKenzie (Toulouse) 

Tabuľka Ligue 1

Ligue 1

