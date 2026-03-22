Nevydarený zápas slovenského reprezentanta. V Nemecku dostal červenú kartu

Matúš Bero
Matúš Bero (Autor: X/ VfL Bochum 1848)
TASR|22. mar 2026 o 15:55
Matúš Bero nastúpil proti Adriánovi Kaprálikovi.

Slovenský futbalový reprezentant Matúš Bero videl červenú kartu pri prehre Bochumu 2:3 s Kielom v nedeľnom dueli 27. kola 2. Bundesligy.

Na víťazstve hostí sa podieľal asistenciou slovenský krídelník Adrián Kaprálik, ktorý odohral celé stretnutie.

V prvej minúte nadstaveného času úvodného dejstva hlavičkou našiel pred bránou Phila Harresa, ktorý poslal hostí do vedenia 2:1.

Bero videl prvú žltú kartu v 47. minúte, keď stratil loptu a urobil taktický faul. V 58. minúte zas pristúpil nohu súperovi a po druhej žltej bol vylúčený.

Domáci síce vyrovnali v 65. minúte, ale Kiel sa už o päť minút neskôr opäť ujal vedenia a napokon ukončil sériu deviatich zápasov bez víťazstva.

Získal tak cenné tri body v boji o záchranu v druhej najvyššej nemeckej súťaži.

Tabuľka 2. Bundesligy

    Matúš Bero
    Matúš Bero
    Nevydarený zápas slovenského reprezentanta. V Nemecku dostal červenú kartu
    dnes 15:55
