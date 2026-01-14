Neapol s Lobotkom opäť zaváhal. Nedokázal skórovať proti trápiacej sa Parme

Momentka zo zápasu Neapol - Parma.
Momentka zo zápasu Neapol - Parma. (Autor: TASR/AP)
TASR|14. jan 2026 o 20:35
Slovák odohral celý zápas.

Futbalisti SSC Neapol v zostave so slovenským stredopoliarom Stanislavom Lobotkom nezvíťazili už v treťom zápase talianskej Serie A za sebou.

V stredajšej dohrávke 16. kola iba remizovali s Parmou 0:0 a nevyužili príležitosť poskočiť v tabuľke pred druhé AC Miláno. Na lídra Inter, ktorý mal zápas k dobru, strácali tri body.

Obhajcovia titulu boli proti Parme jasným favoritom. V 11. minúte ich aj poslal do vedenia Škót Scott McTominay, ale jeho zásah napokon neplatil pre ofsajd.

Gól už v Neapole nepadol a štrnásta Parma si tak pripísala cenný bod. Lobotka odohral za SSC celý zápas. Neapol uhral v lige tretiu remízou za sebou.

Serie A - 16. kolo - dohrávky:

SSC Neapol - Parma Calcio 0:0

/S. Lobotka (Neapol) odohral celý zápas/

Tabuľka Serie A

Serie A

