Po úspešnom hosťovaní prichádza trvalý prestup. Dán sa oficiálne stal spoluhráčom Lobotku

Rasmus Höjlund.
Rasmus Höjlund. (Autor: TASR/LaPresse via AP)
TASR|3. jún 2026 o 13:40
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V talianskej Serie A odohral 33 stretnutí, v ktorých strelil 12 gólov.

Dánsky futbalista Rasmus Höjlund sa stal kmeňovým hráčom SSC Neapol. Taliansky klub, v ktorom pôsobí aj slovenský stredopoliar Stanislav Lobotka, si uplatnil opciu na trvalý prestup 23-ročného útočníka z Manchestru United.

„Červení diabli“ dostanú od Neapola 44 miliónov britských libier (50,8 mil. eur).

Höjlund strávil uplynulú sezónu práve na hosťovaní pod Vezuvom. V talianskej Serie A odohral 33 stretnutí, v ktorých strelil 12 gólov a pridal päť asistencií.

„Rasmus Höjlund odchádza do Neapola na trvalý prestup. Všetci v klube by sme mu radi zaželali všetko najlepšie do budúcnosti,“ uviedol Manchester United vo vyhlásení.

Klub z Old Trafford v stredu oznámil príchod brazílskeho stredopoliara Edersona z Atalanty Bergamo.

Höjlund prestúpil do Manchestru v lete 2023 takisto z Atalanty. Vo svojom prvom ročníku sa strelecky presadil 10-krát v Premier League.

Nasledujúca sezóna 2024/25 mu už individuálne nevyšla a v 32 stretnutiach zaznamenal iba štyri presné zásahy.

Serie A

    Rasmus Höjlund.
    Rasmus Höjlund.
    Po úspešnom hosťovaní prichádza trvalý prestup. Dán sa oficiálne stal spoluhráčom Lobotku
    dnes 13:40
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