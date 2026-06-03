Po úspešnom hosťovaní prichádza trvalý prestup. Dán sa oficiálne stal spoluhráčom Lobotku

Dánsky futbalista Rasmus Höjlund sa stal kmeňovým hráčom SSC Neapol. Taliansky klub, v ktorom pôsobí aj slovenský stredopoliar Stanislav Lobotka, si uplatnil opciu na trvalý prestup 23-ročného útočníka z Manchestru United.
„Červení diabli“ dostanú od Neapola 44 miliónov britských libier (50,8 mil. eur).
Höjlund strávil uplynulú sezónu práve na hosťovaní pod Vezuvom. V talianskej Serie A odohral 33 stretnutí, v ktorých strelil 12 gólov a pridal päť asistencií.
„Rasmus Höjlund odchádza do Neapola na trvalý prestup. Všetci v klube by sme mu radi zaželali všetko najlepšie do budúcnosti,“ uviedol Manchester United vo vyhlásení.
Klub z Old Trafford v stredu oznámil príchod brazílskeho stredopoliara Edersona z Atalanty Bergamo.
Höjlund prestúpil do Manchestru v lete 2023 takisto z Atalanty. Vo svojom prvom ročníku sa strelecky presadil 10-krát v Premier League.
Nasledujúca sezóna 2024/25 mu už individuálne nevyšla a v 32 stretnutiach zaznamenal iba štyri presné zásahy.