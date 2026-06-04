Conte oficiálne skončil na lavičke Neapola. Náhrada má prísť z Milána

Antonio Conte
Antonio Conte (Autor: TASR)
TASR|4. jún 2026 o 14:41
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Skúsený Talian viedol klub dva roky.

Taliansky futbalový klub SSC Neapol vo štvrtok potvrdil, že po dvoch rokoch ukončil spoluprácu s trénerom Antoniom Contem.

Na jeho miesto sa očakáva príchod bývalého kormidelníka AC Miláno Massimiliana Allegriho.

„SSC Neapol oznamuje, že s Antoniom Contem a jeho realizačným tímom bola dosiahnutá dohoda o ukončení spolupráce pred riadnym uplynutím ich zmlúv. Chceli by sme sa poďakovať trénerovi a jeho asistentom za vynikajúcu prácu.

Želáme im všetko najlepšie do budúcnosti a veľa úspechov v ďalších výzvach, ktorým budú vo svojich kariérach čeliť. Ďakujeme, tréner,“ uviedol klub vo vyhlásení, ktoré citovala agentúra AFP.

Päťdesiatšesťročný Conte v sezóne 2024/25 priviedol „partenopei“ v kádri so slovenským stredopoliarom Stanislavom Lobotkom k titulu v Serie A.

V súčasnosti je Conte považovaný za najväčšieho favorita na post trénera talianskej reprezentácie.

Serie A

    Antonio Conte
    Antonio Conte
    Conte oficiálne skončil na lavičke Neapola. Náhrada má prísť z Milána
    dnes 14:41|1
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