Conte oficiálne skončil na lavičke Neapola. Náhrada má prísť z Milána

Taliansky futbalový klub SSC Neapol vo štvrtok potvrdil, že po dvoch rokoch ukončil spoluprácu s trénerom Antoniom Contem.
Na jeho miesto sa očakáva príchod bývalého kormidelníka AC Miláno Massimiliana Allegriho.
„SSC Neapol oznamuje, že s Antoniom Contem a jeho realizačným tímom bola dosiahnutá dohoda o ukončení spolupráce pred riadnym uplynutím ich zmlúv. Chceli by sme sa poďakovať trénerovi a jeho asistentom za vynikajúcu prácu.
Želáme im všetko najlepšie do budúcnosti a veľa úspechov v ďalších výzvach, ktorým budú vo svojich kariérach čeliť. Ďakujeme, tréner,“ uviedol klub vo vyhlásení, ktoré citovala agentúra AFP.
Päťdesiatšesťročný Conte v sezóne 2024/25 priviedol „partenopei“ v kádri so slovenským stredopoliarom Stanislavom Lobotkom k titulu v Serie A.
V súčasnosti je Conte považovaný za najväčšieho favorita na post trénera talianskej reprezentácie.