Po blamáži s Talianskom nová výzva. Gattuso sa pokúsi pozdvihnúť rímsky klub

Lazio Rím bude trénovať Gennaro Gattuso. Na lavičke rímskeho tímu nahradil Maurizia Sarriho, ktorý po nie príliš podarenej sezóne po vzájomnej dohode skončil a odišiel do Bergama.
Bývalý reprezentačný záložník AC Miláno naposledy trénoval taliansky národný tím, s ktorým zlyhal v boji o postup na majstrovstvá sveta a po prehratej baráži odstúpil.
V Laziu má Gattuso pred sebou ťažkú úlohu. Veľká časť fanúšikov v posledných mesiacoch bojkotovala zápasy mužstva na protest proti majiteľovi klubu a predsedovi Claudiovi Lotitovi, ktorého viní z toho, že dostatočne neinvestoval do vybudovania konkurencieschopného tímu.
Ani skoršie špekulácie o tom, že Sarriho nahradí práve Gattuso, medzi priaznivcami veľké nadšenie nevzbudili.
Lazio má za sebou zložitú sezónu, pred ktorou pre finančné problémy nemohlo priviesť žiadnych nových hráčov.
V januárovom prestupovom období, keď už posilňovať mohlo, ale Lotito miesto rozšírenia kádra predal dvoch z najlepších hráčov - argentínskeho útočníka Tatyho Castellanosa do West Hamu a francúzskeho záložníka Mattea Guendouziho do Fenerbahce.
Napriek tomu sa Sarrimu podarilo doviesť Lazio do finále Talianskeho pohára, kde ale prehralo s majstrovským Interom.
V lige tím obsadil až deviate miesto, čo znamená, že budúci rok bude klub bez európskych pohárových súťaží.