Bologna pôjde do novej so zvučným menom trénera. Naposledy viedol Škriniara

Domenico Tedesco.
TASR|2. jún 2026 o 14:59
Taliansky futbalový klub Bologna FC 1909 v utorok oznámil, že jeho novým trénerom sa stal Domenico Tedesco.

Na lavičke nahradil Vincenza Italiana, ktorý z tímu odišiel minulý týždeň a patrí medzi hlavných favoritov na post trénera SSC Neapol, kde by mohol nahradiť Antonia Conteho.

Bologna vo vyhlásení podľa agentúry AFP dodala, že 40-ročný Tedesco, ktorý má talianske aj nemecké občianstvo, podpísal dvojročnú zmluvu s opciou na ďalší rok.

Predtým pôsobil v tureckom Fenerbahce a v minulosti viedol aj Schalke 04, Spartak Moskva či RB Lipsko, s ktorým v roku 2022 získal Nemecký pohár. Dva roky bol tiež hlavným trénerom belgickej reprezentácie.

Tedesco sa narodil v Taliansku, no od svojich dvoch rokov vyrastal v Nemecku. Jeho priezvisko v taliančine znamená „Nemec“.

