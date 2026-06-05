Návrat slávneho mena. Inter Miláno priviedol späť syna legendy

Srbský futbalista Aleksandar Stankovič sa vracia z FC Bruggy do Interu Miláno. Úradujúci taliansky majster využil klauzulu o spätnom odkúpení 20-ročného stredopoliara a podpísal s ním päťročnú zmluvu.
Aleksandar Stankovič je syn Dejana Stankoviča, bývalého hráča Interu, ktorý odohral za „nerazzurri“ takmer dekádu a bol súčasťou slávneho mužstva, ktoré pod vedením Joseho Mourinha získalo v roku 2010 cenný treble za triumf v Lige majstrov, Serie A i Talianskom pohári. V tíme vtedy pôsobil aj súčasný tréner Interu Cristian Chivu.
Stankovič junior je odchovanec Interu, prešiel v klube mládežníckymi kategóriami, no nikdy nenastúpil za tamojší A-tím. V roku 2024 ho milánsky klub poslal na hosťovanie do švajčiarskeho Luzernu.
O rok neskôr sa dohodol na dlhodobom kontrakte s FC Bruggy, kde na poste defenzívneho stredopoliara exceloval. Strelil deväť gólov a pridal päť asistencií vo všetkých súťažných zápasoch, pričom získal cenu pre najlepšieho mladého hráča belgickej ligy.
Inter tak pri prvej príležitosti siahol po možnosti spätne odkúpiť Stankoviča.
Podľa talianskych médií predal srbského reprezentanta do Brúgg za 10 miliónov eur, opcia na spätné odkúpenie v tomto roku mala hodnotu 23 miliónov eur a budúcoročná opcia by stála 25 mil. eur, ak by ju taliansky šampión aktivoval. Informáciu priniesla agentúra AP.