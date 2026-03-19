Smútok v Taliansku. Zomrel spoluvlastník jedného z popredných klub Serie A

Michael Bambang Hartono (Autor: comofootball.com)
TASR|19. mar 2026 o 14:22
Mal 86 rokov.

Vo veku 86 rokov zomrel v Singapure jeden z vlastníkov talianskeho futbalového klubu Como 1907 Michael Hartono.

Indonézsky obchodník prišiel do klubu v roku 2019 spolu so svojím bratom Robertom, odvtedy postúpilo Como z tretej ligy až do najvyššej súťaže.

Otec dvoch bratov odkúpil v roku 1950 skrachovanú továreň na výrobu cigariet. Pod názvom Djarum sa firma postupne stala jedným z najväčších producentov tabakových výrobkov na tamojšom trhu.

Michael Hartono bol najbohatším mužom v krajine a patril aj medzi najbohatších ľudí na svete. Miliardári prebrali klub prostredníctvom londýnskej dcérskej spoločnosti, v klube má menšinový podiel aj bývalý francúzsky futbalista Thierry Henry.

V roku 2024 si Como zaistilo postup do najvyššej súťaže po 21-ročnej pauze. V aktuálnej sezóne je tím pod vedením Cesca Fabregasa deväť kôl pred koncom na 4. mieste a bojuje o historicky prvú účasť v európskej súťaži. Správu priniesla agentúra AFP.

