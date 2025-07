Weiss vynechal najdrahšiu posilu a odviazal sa. Koho obzvlášť velebil?

„Mal som radosť zo všetkých hráčov a dobrého výsledku. Radoval som sa, lebo to bol dôležitý gól. Boli by sme blázni, keby sme si to nechali ujsť,“ priznal Weiss. Po zápase pôsobil unavene, vyžmýkane, ale spokojne. Ďakoval divákov.

„Postupne sa zlepšoval a ku koncu bol výborný,“ opisoval Weiss. Ešte v priebehu prvého polčasu naskočil do hry ďalší nováčik. Ľavý obranca Sandro Cruz nahradil otraseného Sharaniho Zuberu. Bol to možno kľúčový moment.

Ústrednou postavou zápasu bol opäť Tigran Barseghyan. Otvoril skóre, pripísal si aj asistenciu. Najskôr však upútal novými kopačkami, ktoré zdobia netradičné obrázky.

Hamburgery, hranolky, či nugetky, na ktorých si pred zápasmi pochutnáva. V úvode zápasu však Tigran pôsobil, ako keby to s jedlom prehnal. Veľa prihrávok skazil.

„Začali sme zle, a to vrátane Tigrana. Opäť však potvrdil, že má neskutočnú ľavačku. Na to tam je, aby rozhodoval veľké zápasy. Aj on mal resty v príprave, bol ľahšie zranený, čiže mu takisto chýba týždeň do optimálneho stavu,“ ozrejmil Weiss.