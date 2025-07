Keď mu cinkla výplata, kúpil si 20 párov topánok. Zo Slovana ušiel, už sa nevrátil

Keď sa už zdalo, že Slovan je z hry von, Eric Ramírez strelil svoj druhý gól v zápase. Bol parádny, akrobatický. Spoza hlavy. Z voleja. Vo futbalovej terminológii to boli ´nožničky.“

„Možno gól roka,“ opisoval tréner Vladimír Weiss. Jeho tím strelil víťazný gól v poslednej možnej chvíli, v poslednej minúte predĺženia. „Poznáte ma, aký som. Kto vie, či by som tu ešte bol. Možno by som sedel už doma pri manželke.“

Weiss už nemusel byť v Slovane

Priznal, že pred zápasom rozmýšľal nad všetkým. Slovan musel doháňať hendikep 0:1 z prvého zápasu.

„Aj majiteľovi Ivanovi som vravel. Ak by to nevyšlo, neviem, či by som mal silu pokračovať," priznal. Bezprostredne po zápase kráčal okolo arény na Tehelnom poli a tlieskal fanúšikom.