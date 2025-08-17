Hráči nevedia, čo je to Slovan. Weiss: Ak to takto pôjde ďalej, mal by prísť iný tréner

BRATISLAVA. Po vypadnutí vošiel do šatne súpera a pogratuloval mu k postupu. Tréner Slovana Vladimír Weiss napriek trpkej prehre ukázal úroveň.
To sa ale nestalo v prvom zápase, kde slovne zaútočil na rozhodcu a bol vylúčený. „Som nahnevaný sám na seba, že som ako tréner ten dvojzápas nezvládol," tvrdil najnovšie po ligovom dueli so Skalicou (1:0).
Išlo o jeho prvé slová pred médiami po dvoch týždňoch. „Z určitých vecí som sklamaný a určite by som ich dnes riešil inak," pokračuje.
VIDEO: Zostrih zápasu Slovan - Skalica
Nezvládol som emóciu, priznal Weiss
Zatiaľ čo bol v prvom zápase vylúčený tréner, v odvete videl červenú kartu jeho syn, kapitán Slovana Vladimír Weiss junior.
„Prvý (zápas) som nezvládol ja, druhý Vlado atď. Ja som spravil ako prvý chybu, som na seba nahnevaný, pretože som nezvládol emóciu," priznal Weiss starší.
V klube túžili po konfrontácii so škótskym Celtic Glasgow v play off o Ligu majstrov: „Hráčom som povedal, že keď postúpime cez Kajrat, tak máme väčšiu šancu so Celticom ako pred rokom. Ale bohužiaľ sme nepostúpili."
Najnovšie búchal rukou po stole a vyzval: „Všetci musíme pridať. Ja, funkcionári, v prvom rade hráči, a dostať sa tam, kde chceme byť."
Prvý sa mení tréner
Je si vedomý svojej úlohy. Na pleciach trénera leží neľahká úloha. Vrátiť Slovan na vlnu úspechu.
„Urobím všetko preto, aby to išlo, a pokiaľ nie, vždy sa prvý mení tréner," poznamenal Weiss a dodal: „Nerozmýšľam tak, ale ak to pôjde takou cestou, akou to u niektorých hráčov ide, tak by mal prísť iný tréner. Taký je život."
Tímu podľa jeho slov v tejto chvíli chýba iskra a emócia: „Nebudem to nazývať krízou. Viem, čoho je schopné toto mužstvo. Niektorí noví hráči ešte ani nevedia, čo je to Slovan. Musia si zvyknúť hrať pod tlakom."
Švajčiarsky súper je hrateľný
Na vine však nie sú len noví hráči, ale aj skúsené opory. „Všetci musíme pridať. Od Vlada, cez Marka, Tigrana, Strela, Roba Maka. Všetci. Treba ich zobudiť. Všetko je o hlave," vyzýva Weiss.
Slovan odohrá najbližší zápas vo štvrtok (21. augusta o 20:15h.) v play off o postup do Európskej ligy so švajčiarskym Young Boys Bern.
„Je to dobrý súper, ale hrateľný. Pri vynikajúcom výkone cez nich môžeme prejsť," myslí si tréner Weiss.