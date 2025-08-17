Hráči nevedia, čo je to Slovan. Weiss: Ak to takto pôjde ďalej, mal by prísť iný tréner

Tréner futbalistov Slovana Vladimír Weiss st.
Tréner futbalistov Slovana Vladimír Weiss st. (Autor: TASR)
Martin Kozinka|17. aug 2025 o 07:03
Som na seba nahnevaný, nezvládol som emóciu, priznal tréner Weiss.

BRATISLAVA. Po vypadnutí vošiel do šatne súpera a pogratuloval mu k postupu. Tréner Slovana Vladimír Weiss napriek trpkej prehre ukázal úroveň.

To sa ale nestalo v prvom zápase, kde slovne zaútočil na rozhodcu a bol vylúčený. „Som nahnevaný sám na seba, že som ako tréner ten dvojzápas nezvládol," tvrdil najnovšie po ligovom dueli so Skalicou (1:0).

Išlo o jeho prvé slová pred médiami po dvoch týždňoch. „Z určitých vecí som sklamaný a určite by som ich dnes riešil inak," pokračuje.

Nezvládol som emóciu, priznal Weiss

Zatiaľ čo bol v prvom zápase vylúčený tréner, v odvete videl červenú kartu jeho syn, kapitán Slovana Vladimír Weiss junior.

Na snímke sprava tréner futbalistov Slovana Vladimír Weiss starší a nový hráč Slovana Sidoine Fogning v zápase 4. kola futbalovej Niké ligy medzi ŠK Slovan Bratislava - MFK Skalica 16. augusta 2025 v Bratislave.
Na snímke sprava tréner futbalistov Slovana Vladimír Weiss starší a nový hráč Slovana Sidoine Fogning v zápase 4. kola futbalovej Niké ligy medzi ŠK Slovan Bratislava - MFK Skalica 16. augusta 2025 v Bratislave. (Autor: TASR)

„Prvý (zápas) som nezvládol ja, druhý Vlado atď. Ja som spravil ako prvý chybu, som na seba nahnevaný, pretože som nezvládol emóciu," priznal Weiss starší.

V klube túžili po konfrontácii so škótskym Celtic Glasgow v play off o Ligu majstrov: „Hráčom som povedal, že keď postúpime cez Kajrat, tak máme väčšiu šancu so Celticom ako pred rokom. Ale bohužiaľ sme nepostúpili."

Najnovšie búchal rukou po stole a vyzval: „Všetci musíme pridať. Ja, funkcionári, v prvom rade hráči, a dostať sa tam, kde chceme byť."

Na snímke zľava hráč Slovana Alasana Yirajang a hráč Skalice Adam Gaži v zápase 4. kola futbalovej Niké ligy medzi ŠK Slovan Bratislava - MFK Skalica.
Na snímke bývalý československý reprezentant a futbalista Slovana Marián (Béla) Masný ďakuje divákom pred zápasom 4. kola futbalovej Niké ligy medzi ŠK Slovan Bratislava - MFK Skalica, ktorý zahájil symbolickým rozohraním na počesť k jeho 75. narodeninám.
Na snímke bývalý československý reprezentant a futbalista Slovana Marián (Béla) Masný ďakuje divákom pred zápasom 4. kola futbalovej Niké ligy medzi ŠK Slovan Bratislava - MFK Skalica, ktorý zahájil symbolickým rozohraním na počesť k jeho 75. narodeninám.
Na snímke bývalí československí reprezentanti a futbalisti Slovana sprava Marián (Béla) Masný a Ján Švehlík v rozhovore pred zápasom 4. kola futbalovej Niké ligy medzi ŠK Slovan Bratislava - MFK Skalica 16. augusta 2025 v Bratislave. Marián (Béla) Masný (vpravo) zahájil zápas symbolickým rozohraním na počesť k jeho 75. narodeninám.
Na snímke bývalí československí reprezentanti a futbalisti Slovana sprava Marián (Béla) Masný a Ján Švehlík v rozhovore pred zápasom 4. kola futbalovej Niké ligy medzi ŠK Slovan Bratislava - MFK Skalica 16. augusta 2025 v Bratislave. Marián (Béla) Masný (vpravo) zahájil zápas symbolickým rozohraním na počesť k jeho 75. narodeninám.Na snímke zľava hráč Slovana Alasana Yirajang a hráč Skalice Adam Gaži v zápase 4. kola futbalovej Niké ligy medzi ŠK Slovan Bratislava - MFK Skalica.Na snímke sprava tréner futbalistov Slovana Vladimír Weiss starší a nový hráč Slovana Sidoine Fogning v zápase 4. kola futbalovej Niké ligy medzi ŠK Slovan Bratislava - MFK Skalica.Na snímke sprava hráč Slovana Kelvin Ofori a hráč Skalice Martin Mášik v zápase 4. kola futbalovej Niké ligy medzi ŠK Slovan Bratislava - MFK Skalica.Na snímke radosť hráčov Slovana po góle v zápase 4. kola futbalovej Niké ligy medzi ŠK Slovan Bratislava - MFK Skalica.Na snímke tréner futbalistov Skalice David Oulehla v zápase 4. kola futbalovej Niké ligy medzi ŠK Slovan Bratislava - MFK Skalica.Na snímke fnúšikovia Slovana v zápase 4. kola futbalovej Niké ligy medzi ŠK Slovan Bratislava - MFK Skalica.Na snímke zľava hráč Slovana Mykola Kucharevič a hráč Skalice Oliver Podhorin v zápase 4. kola futbalovej Niké ligy medzi ŠK Slovan Bratislava - MFK Skalica.Na snímke sprava hráč Slovana Rahim Ibrahim a hráč Skalice Lukáš Šimko v zápase 4. kola futbalovej Niké ligy medzi ŠK Slovan Bratislava - MFK Skalica.Na snímke hráč Slovana Danylo Ignatenko sa raduje z gólu v zápase 4. kola futbalovej Niké ligy medzi ŠK Slovan Bratislava - MFK Skalica.

Prvý sa mení tréner

Je si vedomý svojej úlohy. Na pleciach trénera leží neľahká úloha. Vrátiť Slovan na vlnu úspechu.

„Urobím všetko preto, aby to išlo, a pokiaľ nie, vždy sa prvý mení tréner," poznamenal Weiss a dodal: „Nerozmýšľam tak, ale ak to pôjde takou cestou, akou to u niektorých hráčov ide, tak by mal prísť iný tréner. Taký je život."

Tímu podľa jeho slov v tejto chvíli chýba iskra a emócia: „Nebudem to nazývať krízou. Viem, čoho je schopné toto mužstvo. Niektorí noví hráči ešte ani nevedia, čo je to Slovan. Musia si zvyknúť hrať pod tlakom."

Na snímke tréner ŠK Slovan Bratislava Vladimír Weiss počas tlačovej konferencie pred zápasom 2. predkola LM Slovan Bratislava - Zrinjski Mostar v pondelok 21. júla 2025 v Bratislave.
Na snímke tréner ŠK Slovan Bratislava Vladimír Weiss počas tlačovej konferencie pred zápasom 2. predkola LM Slovan Bratislava - Zrinjski Mostar v pondelok 21. júla 2025 v Bratislave. (Autor: TASR)

Švajčiarsky súper je hrateľný

Na vine však nie sú len noví hráči, ale aj skúsené opory. „Všetci musíme pridať. Od Vlada, cez Marka, Tigrana, Strela, Roba Maka. Všetci. Treba ich zobudiť. Všetko je o hlave," vyzýva Weiss.

Slovan odohrá najbližší zápas vo štvrtok (21. augusta o 20:15h.) v play off o postup do Európskej ligy so švajčiarskym Young Boys Bern.

„Je to dobrý súper, ale hrateľný. Pri vynikajúcom výkone cez nich môžeme prejsť," myslí si tréner Weiss.

Tabuľka Niké ligy

Názov družstvaDružstvo
Z
V
R
P
Skóre
B
Forma
1
FC Spartak TrnavaFC Spartak TrnavaFC Spartak Trnava
3
3
0
0
5:0
9
V
V
V
2
ŠK Slovan Bratislava futbalŠK Slovan Bratislava futbalŠK Slovan Bratislava futbal
3
2
1
0
7:3
7
V
V
R
3
MŠK ŽilinaMŠK ŽilinaMŠK Žilina
3
2
1
0
5:2
7
V
V
R
4
MFK Zemplín MichalovceMFK Zemplín MichalovceMFK Zemplín Michalovce
4
2
1
1
7:6
7
V
P
V
R
5
FK Železiarne PodbrezováFK Železiarne PodbrezováFK Železiarne Podbrezová
4
2
1
1
8:8
7
V
R
P
V
6
AS TrenčínAS TrenčínAS Trenčín
3
2
0
1
3:2
6
V
P
V
7
FK DAC 1904 Dunajská StredaFK DAC 1904 Dunajská StredaFK DAC 1904 Dunajská Streda
3
1
2
0
3:1
5
R
V
R
8
MFK SkalicaMFK SkalicaMFK Skalica
4
1
2
1
5:4
5
P
V
R
R
9
FC TATRAN PrešovFC TATRAN PrešovFC TATRAN Prešov
4
0
2
2
2:4
2
R
P
P
R
10
FC KOŠICEFC KOŠICEFC KOŠICE
2
0
0
2
1:4
0
P
P
11
KFC Komárno futbalKFC Komárno futbalKFC Komárno futbal
3
0
0
3
3:7
0
P
P
P
12
MFK RužomberokMFK RužomberokMFK Ružomberok
4
0
0
4
1:9
0
P
P
P
P
Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body

