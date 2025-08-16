Gólová kanonáda sa nekonala. Skalica kládla odpor, no česť Slovana zachránil stopér

Niké liga - 4. kolo
Slovan Bratislava - Skalica 1:0 (1:0)
Gól: 43. Ignatenko
Rozhodcovia: Dzivjak – Bobko, Halíček, ŽK: Šimko, Černek
Slovan Bratislava: Macík – Lichý, Ignatenko, Fogning – Yirajang (74. Mak), Ibrahim, Pokorný, Zuberu (90+1. Cruz) – Ofori (74. Tolič), Kucharevič (65. Strelec), Marcelli (65. Barseghjan)
Skalica: Junas – Šimko (60. Suľa), Podhorin, Šuver, Gaži – Bariš, Mášik (85. Hollý) – Smejkal (46. Černek), Pudhorocký, Morong (62. Fábry) – Švec (46. Leginus)
Súpisky a podrobné štatistiky zo zápasu nájdete na tomto odkaze >>>
BRATISLAVA. Futbalisti ŠK Slovan Bratislava zvíťazili nad MFK Skalica 1:0 v sobotňajšom zápase 4. kola Niké ligy.
O ich druhom víťazstve v sezóne rozhodol Danylo Ignatenko, ktorý skóroval v závere prvého polčasu.
Domáci mali v prvom dejstve viac z hry, no Skaličania dlho držali bezgólové skóre.
To sa zmenilo až v 43. minúte, keď Ignatenko skóroval po priamom kope po tom, čo brankár Junas neudržal strelu Marcelliho.
Hostia sa v druhom polčase snažili vyrovnať, pred domácim brankárom Macíkom to viackrát „horelo,“ ale Skaličanom sa nepodarilo skórovať.