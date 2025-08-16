Gólová kanonáda sa nekonala. Skalica kládla odpor, no česť Slovana zachránil stopér

Futbalisti ŠK Slovan Bratislava.
Futbalisti ŠK Slovan Bratislava. (Autor: TASR)
Sportnet, TASR|16. aug 2025 o 19:52
Čisté konto si v drese domácich pripísal Matúš Macík.

Niké liga - 4. kolo

Slovan Bratislava - Skalica 1:0 (1:0)

Gól: 43. Ignatenko

Rozhodcovia: Dzivjak – Bobko, Halíček, ŽK: Šimko, Černek

Slovan Bratislava: Macík – Lichý, Ignatenko, Fogning – Yirajang (74. Mak), Ibrahim, Pokorný, Zuberu (90+1. Cruz) – Ofori (74. Tolič), Kucharevič (65. Strelec), Marcelli (65. Barseghjan)

Skalica: Junas – Šimko (60. Suľa), Podhorin, Šuver, Gaži – Bariš, Mášik (85. Hollý) – Smejkal (46. Černek), Pudhorocký, Morong (62. Fábry) – Švec (46. Leginus)

Súpisky a podrobné štatistiky zo zápasu nájdete na tomto odkaze >>>

BRATISLAVA. Futbalisti ŠK Slovan Bratislava zvíťazili nad MFK Skalica 1:0 v sobotňajšom zápase 4. kola Niké ligy.

O ich druhom víťazstve v sezóne rozhodol Danylo Ignatenko, ktorý skóroval v závere prvého polčasu.

Domáci mali v prvom dejstve viac z hry, no Skaličania dlho držali bezgólové skóre.

To sa zmenilo až v 43. minúte, keď Ignatenko skóroval po priamom kope po tom, čo brankár Junas neudržal strelu Marcelliho.

Na snímke zľava hráč Slovana Alasana Yirajang a hráč Skalice Adam Gaži v zápase 4. kola futbalovej Niké ligy medzi ŠK Slovan Bratislava - MFK Skalica.
Na snímke bývalý československý reprezentant a futbalista Slovana Marián (Béla) Masný ďakuje divákom pred zápasom 4. kola futbalovej Niké ligy medzi ŠK Slovan Bratislava - MFK Skalica, ktorý zahájil symbolickým rozohraním na počesť k jeho 75. narodeninám.
Na snímke bývalý československý reprezentant a futbalista Slovana Marián (Béla) Masný ďakuje divákom pred zápasom 4. kola futbalovej Niké ligy medzi ŠK Slovan Bratislava - MFK Skalica, ktorý zahájil symbolickým rozohraním na počesť k jeho 75. narodeninám.
Na snímke bývalí československí reprezentanti a futbalisti Slovana sprava Marián (Béla) Masný a Ján Švehlík v rozhovore pred zápasom 4. kola futbalovej Niké ligy medzi ŠK Slovan Bratislava - MFK Skalica 16. augusta 2025 v Bratislave. Marián (Béla) Masný (vpravo) zahájil zápas symbolickým rozohraním na počesť k jeho 75. narodeninám.
Na snímke bývalí československí reprezentanti a futbalisti Slovana sprava Marián (Béla) Masný a Ján Švehlík v rozhovore pred zápasom 4. kola futbalovej Niké ligy medzi ŠK Slovan Bratislava - MFK Skalica 16. augusta 2025 v Bratislave. Marián (Béla) Masný (vpravo) zahájil zápas symbolickým rozohraním na počesť k jeho 75. narodeninám.

Hostia sa v druhom polčase snažili vyrovnať, pred domácim brankárom Macíkom to viackrát „horelo,“ ale Skaličanom sa nepodarilo skórovať.

Tabuľka Niké ligy

Názov družstvaDružstvo
Z
V
R
P
Skóre
B
Forma
1
FC Spartak TrnavaFC Spartak TrnavaFC Spartak Trnava
3
3
0
0
5:0
9
V
V
V
2
ŠK Slovan Bratislava futbalŠK Slovan Bratislava futbalŠK Slovan Bratislava futbal
3
2
1
0
7:3
7
V
V
R
3
MŠK ŽilinaMŠK ŽilinaMŠK Žilina
3
2
1
0
5:2
7
V
V
R
4
MFK Zemplín MichalovceMFK Zemplín MichalovceMFK Zemplín Michalovce
4
2
1
1
7:6
7
V
P
V
R
5
FK Železiarne PodbrezováFK Železiarne PodbrezováFK Železiarne Podbrezová
4
2
1
1
8:8
7
V
R
P
V
6
AS TrenčínAS TrenčínAS Trenčín
3
2
0
1
3:2
6
V
P
V
7
MFK SkalicaMFK SkalicaMFK Skalica
4
1
2
1
5:4
5
P
V
R
R
8
FK DAC 1904 Dunajská StredaFK DAC 1904 Dunajská StredaFK DAC 1904 Dunajská Streda
2
1
1
0
3:1
4
V
R
9
FC TATRAN PrešovFC TATRAN PrešovFC TATRAN Prešov
3
0
1
2
2:4
1
P
P
R
10
FC KOŠICEFC KOŠICEFC KOŠICE
2
0
0
2
1:4
0
P
P
11
KFC Komárno futbalKFC Komárno futbalKFC Komárno futbal
3
0
0
3
3:7
0
P
P
P
12
MFK RužomberokMFK RužomberokMFK Ružomberok
4
0
0
4
1:9
0
P
P
P
P
Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body

Slovensko

