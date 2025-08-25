Tréner Weiss nikam neodchádza. Ohradzujeme sa voči takýmto dezinformáciám, hovorí Slovan

Vladimír Weiss st. počas tlačovej konferencie.
Vladimír Weiss st. počas tlačovej konferencie. (Autor: TASR)
TASR|25. aug 2025 o 16:23
Informácia pochádzajúca od niektorých médií sa údajne nezakladala na pravde.

BRATISLAVA. Slovenský futbalový šampión ŠK Slovan Bratislava poprel špekulácie o odchode hlavného trénera Vladimíra Weissa st. na lavičku reprezentácie Kazachstanu.

„Dnes sa v slovenských médiách objavila informácia o údajnom možnom presune nášho hlavného trénera Vladimíra Weissa st. na lavičku reprezentácie Kazachstanu. ŠK Slovan Bratislava vyvracia takúto informáciu, ktorá sa nezakladá na pravde.

Ohradzujeme sa voči takýmto dezinformáciám, ktoré sa do mediálneho priestoru dostávajú na základe dohadov či z pochybných zdrojov,“ reagoval klub v stanovisku na svojom oficiálnom webe.

„Belasých“ čaká vo štvrtok odveta play off o postup do hlavnej fázy Európskej ligy na ihrisku Young Boys Bern. Slovan v úvodnom stretnutí na Tehelnom poli podľahol švajčiarskemu tímu 0:1.

