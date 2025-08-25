Rozlúčku Žofčáka zatienil Weissov výbuch. Kitka predpovedá pohovory s hráčmi

MICHALOVCE. Tribúny michalovského štadióna sa po takmer desiatich rokoch opäť zaplnili takmer do posledného miesta.
Rovnako ako v prvej sezóne klubu v najvyššej súťaži to bolo v zápase so Slovanom Bratislava, hoci tentoraz zrejme nebol hlavným lákadlom pre 4 286 divákov majstrovský Slovan, ale legendárny hráč oboch klubov s desiatkou na drese Igor Žofčák.
Jeho spoluhráči mu na rozlúčku darovali cennú remízu 1:1 a neboli ďaleko od toho, aby Slovan konečne prvýkrát porazili.
Na tabuli svietil čas 9:40, keď Igor Žofčák symbolicky zakopol loptu do autu a začal sa lúčiť s tribúnami, ktoré mu druhýkrát v stoji aplaudovali.
Ešte pred zápasom mu oba tímy vytvorili špalier, na ihrisko prišiel v sprievode oboch synov, dostal zarámované dresy Slovana a Michaloviec a s Vladimírom Weissom ml. absolvoval posledné žrebovanie ako kapitán Michaloviec.
Ešte stihol ukázať svoje futbalové majstrovstvo, keď v siedmej minúte nebezpečne zatočil rohový kop na päťku súpera a chýbalo málo, aby si do svojich štatistík pripísal poslednú gólovú prihrávku.
Už nemal ani slzy dojatia
Futbalista, ktorého na Zemplíne označujú ako ikonu klubu, odohral vo veku 42 rokov posledných desať minút profesionálnej a úspešnej kariéry. Zdobia ju majstrovské tituly s Ružomberkom, Spartou Praha a tri so Slovanom Bratislava, tri víťazstvá v Slovenskom pohári a dva ligové rekordy.
So 494 ligovými zápasmi, ku ktorým niektoré štatistiky pripočítavajú aj dva barážové, je rekordérom slovenských trávnikov. Vo veku 40 rokov a 327 dní je aj najstarším strelcom gólu v prvej lige. Dal ho do vo februári 2024 siete Zlatých Moraviec a mal v jeho prípade poradové číslo 60.
VIDEO: Igor Žofčák sa rozlúčil s kariérou
„Skvelá a nádherná rozlúčka. To bol asi ten najkrajší sen, aký som mal o svojom konci kariéry. Nikdy mi nenapadlo, že to bude také krásne, také emotívne. Ďakujem rodine, ďakujem fantastickým fanúšikom, ďakujem klubu, že mi umožnil niečo také. Prežil som deň plný emócií a krásy,“ rozhovoril sa po rozlúčke Žofčák. Priznal, že si aj poplakal.
„Ja som ten typ, ktorý keď je niečo pekné, tak sa nebojím poplakať si a dnes som toho naplakal veľa. Už možno ani nemám slzy,“ dodal.
Pred striedaním mohol ešte poslať do šance naštartovaného útočníka Gytisa Paulaskasa. „Ešte má pred sebou veľa šprintov, tak nech si to nechá na ďalšie zápasy,“ zasmial sa.
„Všetko je tak ako má byť. Splnilo sa mi to tak, ako som si to pred polrokom začal predstavovať. Hrať desať minút pred plnými tribúnami, najlepšie proti Slovanu Bratislava, to sa splnilo, mať tu celú svoju rodinu, to sa splnilo. Jediné, čo sa nesplnilo bolo víťazstvo, ale aj tá remízka je pre nás víťazstvom,“ povedal.
Futbal potrebuje takéto vzory
Žofčáka symbolicky striedal po desiatich minútach 19-ročný Artur Musák, talentovaný mladík, ktorého si od jeho príchodu zobral pod svoje krídla. A práve Musák bol tým hráčom, ktorý v druhom polčase odpovedal na gól Róberta Maka z prvého polčasu a zariadil remízu 1:1.
„Dnes to bolo veľmi emotívne. Konečne som po dlhej dobe dal gól, ktorý venujem Igorovi Žofčákovi ako poďakovanie za to všetko, čo pre mňa urobil. Je pre mňa veľkým vzorom. Tiež som dnes skoro plakal, lebo pre mňa ako človek znamená veľmi veľa. Hlavne vo futbale, kde mi od začiatku veľmi pomáhal a dal mi veľmi veľa,“ priznal Musák.
Poklony odchádzajúcej legende prišli aj zo slovanistického tábora. „Hrať do takého veku je naozaj obdivuhodné. To ako pristupoval k zápasom, ale aj k tréningom, bolo úžasné. Viem ako trénoval v Bratislave a chodieval sem na zápasy. Sám behával kolečka okolo jazera. Je to vzor aj pre mňa a mal by byť taký vzor aj pre niektorých mladých, ktorí si dnes nevedia až tak vážiť ten futbal, alebo to, čo majú.
Mali by sme sa trošičku v tomto vrátiť viac v čase, pretože je to dôležité, aby sme mali takéto vzory a nasledovali ich,“ povedal Vladimír Weiss ml., ktorý priznal, že v čase Žofčákovho pôsobenia v Bratislave, ale nielen vtedy, boli spolu s Filipom Šebom s Igorom veľkí priatelia.
VIDEO: Hráč Michaloviec Artúr Musák
Pre Borisa Kitku je Žofčák osobnosťou, ktorých je veľmi málo. „Nie je to len nejaká prázdna fráza. Mal som možnosť s ním vyše roka pracovať v Slovane. Pokiaľ budeme vychovávať pre slovenské trávniky takýchto lídrov, tak budú mať radosť diváci. Rešpekt pre ním ako človekom a ako aj hráčom. Slovenský futbal by takých potreboval viac,“ dodal asistent trénera bratislavského Slovana.
Obaja išli za víťazstvom
Vráťme sa k samotnému zápasu. Oba tímy až do samého záveru išli za víťazstvom. Blízko k nemu boli hostia, za ktorých po rýchlej kontre tri minúty po michalovskom vyrovnaní skóroval striedajúci Tigran Barseghyan. Po zásahu systému VAR ho rozhodca Peter Ziemba pre predchádzajúci útočný faul neuznal.
Tento moment nedokázal stráviť tréner Slovana Bratislava Vladimír Weiss st. a po záverečnom hvizde sa postaral o negatívne emócie počas večera plného tých pozitívnych. Opäť počastoval rozhodcov nadávkami a druhýkrát za posledné tri týždne videl červenú kartu.
VIDEO: Hráč Slovana Vladimír Weiss ml.
Veľké gólové šance na oboch stranách prišli v samom závere. Päť minút pred koncom poslal domáci útočník Paulaskas hlavou loptu do brvna, o minútu neskôr skvelým zákrokom vychytal Marka Toliča domáci brankár Patrik Lukáč.
„Chceli sme sa odvďačiť divákom, ktorí v takomto počte prišli po desiatich rokoch. Sme spokojní, lebo sme im aj Igorovi chceli dať darček. V prvom polčase išiel súper do vedenia, v tom druhom sme už vyzerali lepšie. Chceli sme byť trpezlivejší a nepúšťať súpera do príležitosti. Prišlo vyrovnanie, ktoré nám vlialo novú energiu do žíl, začali nás ešte viac povzbudzovať diváci.
Mohli sme v závere dať druhý gól, čo už by bola naozaj čerešnička na torte, ale treba priznať, že aj súper tam mal šance, pri ktorých nás podržal brankár Lukáč. Ďakujem chlapcom, ďakujem divákom a verím, že nás prídu povzbudiť aj v ďalších zápasoch,“ hodnotil zápas tréner Anton Šoltis.
Taký vstup do sezóny ešte nezažili
Michalovce v jedenástej sezóne prežívajú najlepší vstup do súťaže. Z piatich zápasov získali osem bodov za dve víťazstvá a dve remízy.
„Stále je to len začiatok, netreba zaspať. Netreba sa uchlácholiť, alebo si povedať, že všetko príde samo. Nepríde. Chlapcom to stále hovorím, je to stále začiatok, takže cesta pred nami je ešte dlhá, treba pracovať a posúvať sa vyššie a vyššie,“ zdôrazňuje tréner Šoltis.
Podľa Musáka má remíza so Slovanom cenu víťazstva. „Tak aj chutila. Dôležité bolo ako sme hrali a hráme. A keď hráme dobre, prídu aj výsledky, čo sa páči aj fanúšikom. Je to úžasný pocit hrať pred plným domom a je verím, že ak budeme takto hrať, tak si cestu na štadión bude nachádzať stále viac ľudí, čo už cítime aj teraz,“ dodal Musák.
Právom potrestaní
Ďaleko k spokojnosti mala po remíze atmosféra v kabíne hostí.
„Pre nás je to ako prehra. Vieme, že tento rok bude veľmi náročný. Strácame body a musíme hrať možno dôraznejšie. Toto sa nemôže stať. Cez polčas sme si hovorili, že potrebujeme streliť druhý gól.
Nedali sme, nevyužili sme šance, ktoré sme mali a boli sme právom potrestaní,“ povedal po zápase kapitán Vladimír Weiss ml., ktorý počas zápasu častokrát pri nevydarených aktivitách svojich spoluhráčov len bezradne rozťahoval rukami a komunikoval s otcom na lavičke.
Práve uňho začala sporná situácia pred neuznaným gólom Barseghyana. Na polovici ihriska sa skvele uvoľnil cez trojicu protihráčov, potiahol ju k šestnástke a poslal Barseghyana do šance.
„Za mňa tam faul Strelca nebol. Bolo to nezmyselné rozhodnutie, ale nechcem to komentovať. Ale na to sa vyhovárať nemôžeme. „Keď chceme byť majstri a chceme byť dominantní v lige, tak sa nemôžeme vyhovárať na rozhodcov,“ zdôraznil Weiss ml.
Kitka predpovedá pohovory s hráčmi
Aj podľa asistenta trénera Borisa Kitku Slovan už v druhom zápase na ihriskách súperov zbytočne stratil dva body.
„Prišli sme sem s iným cieľom, aj pri rešpekte k výkonom, ktoré domáci od začiatku sezóny podávajú. Prišli sme vyhrať a z tohto pohľadu nemôžeme byť spokojní. Najmä v druhom polčase musíme zápas, v ktorom vedieme, ako tak skúsené mužstvo uhrať úplne inak.
Domácich vyrovnávajúci gól nakopol. Potom to už bolo veľmi otvorené, my sme chceli hrať na víťazstvo, domáci cítili, že sa im môžu otvárať priestory. Mali sme tam aj šťastie a mohlo to napokon skončiť všelijako,“ hodnotil zápas Kitka.
Slovan nastúpil v pozmenenej zostave s viacerými hráčmi, ktorí pravidelne nehrávajú. To však podľa Kitku nie je ten najväčší problém.
„My sme dnes mali presvedčiť celkovo ako tím. Nebudem to teraz rozdeľovať na tých, ktorí začali a tých, ktorí išli do druhého polčasu. Pokiaľ chcete zvládať aj takéto zápasy, tak je to presne o tom, čo ten kolektív dokáže zo seba dať. A nie len jednotlivci.
My dnes máme trošku iný problém v tom, že možno nemáme formu, akú by tí hráči mali mať. Ale musíme zmeniť hlavne prístup. Mám pocit, že možno niektoré tie výkony, ktoré sme dnes podali, boli málo na to, aby sme vyhrali a sú málo na to, aby sme dokázali tú výkonnosť udržať dlhodobejšie.
Takže toto je možno aj o nejakých individuálnych pohovoroch s hráčmi, pretože už dlhodobejšie, možno pár týždňov, nám niektorí hráči nehrajú na ten limit, na ktorý sme boli zvyknutí. Toto je určite vec, ktorú si interne budeme musieť prejsť,“ naznačil Kitka možné horúce chvíle v kabíne Slovana.