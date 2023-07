Slovan chce z Mostaru odísť so sľubným výsledkom. Weiss: Je to 50 na 50

Vieme však, čo nás čaká. Mostar pre nás nie je neznámy, ale aj oni nás majú prečítaných. Je to 50 na 50," povedal Weiss na tlačovej konferencii v dejisku zápasu.

Weiss: Musíme byť rozumní

V utorok bude mať tréner Weiss k dispozícii kompletný káder okrem zraneného Blackmana a vykartovaného Kucku. Na zápas sa hráči tešia.

"Zrinjski oproti vlaňajšku vymenil asi toľko hráčov ako my. Ale celá stredová formácia a obrana je v takom zložení ako bola.

Ani na hernom systéme veľa nemenili. Sú silní na lopte, majú extrémne dobrého kanoniera Bibliju.

Hrajú jednoduchý futbal v útočnej fáze, my to musíme eliminovať. Zrinjski je silnejší na lopte ako náš súper v prvom predkole Swift.

Majú v hlave revanš, my vidinu postupu. Ale je to 50 na 50. Musíme byť rozumní aj pri tvorení zostavy a aj to dobre nastaviť čo sa týka priebehu zápasu.

Na zápas sa tešíme, musíme hrať uvoľnenejšie a kvalitnejšie ako sme ukázali v prvých dvoch zápasoch," dodal Weiss.