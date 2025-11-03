Kmotrík hodil blamáž na Kozáka, známy Slovák sa vysmieval: Cirkus Slovan, karma

BRATISLAVA. Hráva v jednej z najslabších líg Európy, má oveľa nižší rozpočet ako Slovan. Je to však súper, ktorý vyvoláva v tábore slovenského majstra temné spomienky.
Futbalistov Slovana čaká vo štvrtok (o 18.45) tretí zápas hlavnej fázy Konferenčnej ligy na pôde KuPS Kuopio.
Vráťme sa späť o päť rokov. Bol 17. september 2020.
Najslávnejší slovenský klub bol razom terčom žartov. „Karma je zdarma. To máte za to, ako ste mi nadávali a vysmievali sa pred rokom. Cirkus Slovan,“ napísal posmešne na sociálnej sieti bývalý reprezentant Miroslav Stoch.
Žiadna chémia, žiadny útočník, chaotická obrana. Blamáž. Z európskej skúšky prepadli.
Totálne. Futbalisti slovenského majstra ŠK Slovan Bratislava nezvládli zápas na pôde fínskeho šampióna KuPS Kuopio a vypadli z Európskej ligy.
Už v druhom predkole.
Borbély: Mŕtvy tím
Po katastrofálnom výkone prehrali po penaltovom rozstrele, po predĺžení bol stav nerozhodný 1:1.
„Mužstvo je mŕtve. Tím súpera, ktorý mal nižšiu individuálnu kvalitu, bol živý. Slovanu chýbala duša. Videl som jedenásť hráčov, ktorí mali rovnaké dresy a hrali pri sebe. To je všetko,“ opisoval známy glosátor Ladislav Borbély.
Televízni fanúšikovia videli zápas s oneskorením až desiatich minút. „Až teraz sme dostali medzinárodný signál z Fínska,“ prihlásil sa komentátor RTVS Marcel Merčiak.
Nový tréner Slovana Darko Milanič spravil niekoľko zmien v zostave, ale jeho tím sa veľmi trápil. Mal na tom sčasti podiel aj silný vietor. V riadnom hracom čase sa zápas skončil 0:0, po predĺžení 1:1.
Slovan šiel v predĺžení do vedenia gólom Žana Medveda, ale v poslednej minúte inkasoval vyrovnávajúci gól. V penaltách mali pevnejšie nervy domáci.
KuPS Kuopio - Slovan Bratislava 1:1 (0:0) po predĺžení, 4:3 po penaltovom rozstrele
Góly: 120. Udoh - 111. Medved
Penaltový rozstrel: Pennanen 1:0, De Marco 1:1, Udoh 2:1, Ožbolt 2:2, Niskanen nedal, De Kamps 2:3, Tomás 3:3, Ratao nedal, Boateng 4:3, Nono nedal
Rozhodovali: Činkov - Džuganski, Rusev (všetci Bul.), ŽK: Tomás, Nissilä, Niskanen, Pennanen - Medved, Bajrič.
KuPS: Virtanen – Savolainen (115. Sale), Pirttijoki (78. Manga), Tomás, Pikk – Saxman (115. Tarasovs), Boateng, Nissilä – Niskanen, Rangel (78. Udoh), Pennanen
Slovan: Greif – De Marco, Bajrič, Abena, Pauschek – De Kamps, Rabiu (69. Nono) – Ratao, Holman (102. Dražič), Daniel (69. Čavrič) – Medved (114. Ožbolt).
Pomalý Slovan
Z piatich hráčov Slovana nepremenili až dvaja. Poslednú nezvládol Nono.
„Sme veľmi sklamaní. Je frustrujúce, keď sme ešte dve minúty pred koncom držali priaznivý výsledok, no nakoniec sme nepostúpili ďalej,“ vravel Milanič po zápase pre klubový web.
Slovinský tréner avizoval, že bude bazírovať na tom, aby hral Slovan rýchlejšie, priamočiarejšie. Proti KuPS však robili jeho hráči presný opak.
„Príliš často sme sa však uchyľovali k dlhým loptám, nevytvorili sme si dostatok postupných akcií. Mali sme šance, no vo finálnej fáze nám často chýbal pokoj, tá posledná prihrávka či dotyk, prípadne lepšie riešenie,“ povedal Milanič, ktorého citovala oficiálna stránka Slovana.
Slovan pôsobil veľmi staticky, spomalene, bezradne. Jeho hráči mali veľké problémy s rozohrávkou. Hrali chaoticky.
Oveľa menší rozpočet
Fínsky majster mal vtedy ročný rozpočet okolo 1,5 milióna eur ročne, čo bolo asi šesťkrát menej ako Slovan. Outsider bol aj tak lepší, aktívnejší, nebezpečnejší.
Pre pandémiu COVID-19 sa predkolá európskych pohárov hrali iba na jeden zápas.
Kuopio predtým vypadlo v 1. predkole Ligy majstrov po debakli 0:5 s nórskym Molde. V rovnakej fáze vypadol aj Slovan.
VIDEO: Zostrih zápasu Kuopio - Slovan Bratislava
Neprehral však na ihrisku.
Po pozitívnych testoch dvoch členov výpravy mu orgány na Faerských ostrovoch neumožnili nastúpiť na zápas proti KÍ Klaksvík a UEFA neskôr rozhodla o kontumácii v neprospech Slovana.
Generálny riaditeľ Ivan Kmotrík necelé dva týždne pred zápasom s KuPS vyhodil trénera Jána Kozáka, ktorý predtým vyhral double a postúpil do skupiny Európskej ligy.
Hodil to na Kozáka
V 2. predkole Európskej ligy už viedol Slovan Slovinec Darko Milanič, no stroskotal hneď na prvej prekážke. Kmotrík junior to hodil na Kozáka: „Mužstvo nebolo na Európu adekvátne pripravené, čo bola zodpovednosť predošlého realizačného tímu na čele s bývalým hlavným trénerom.“
KuPS Kuopio dovtedy nikdy nezdolal klub, ktorý má finančné možnosti na úrovni Slovana. Azda najlepší hráč fínskeho majstra Ilmari Niskanen v tom čase prestúpil do Ingolstadtu, ktorý pôsobí až v tretej nemeckej lige.
Slovan neuspel preto, lebo drvivá väčšina jeho hráčov podala výkon pod hranicou svojich možností a schopností.
„Toto je Európa, hráme s majstrami krajín a každý z nich má určitú kvalitu. Žiaľ, dospelo to až do penált, ktoré sú vždy aj lotéria,“ dodal Medved.
Mentálny problém
Nebyť zákrokov Dominika Greifa, Slovan by prehral rozdielom triedy.
KuPS si vytvoril päť či možno šesť čistých gólových šancí, futbalisti Slovana robili chyby ako neskúsení žiaci. Miestami sa zdalo, akoby hrali spolu prvýkrát.
Kto vtedy videl hráčov Slovana pred penaltovým rozstrelom, si ľahko mohol tipnúť, že to psychicky nezvládnu.
Hráči, ktorí rok predtým predvádzali solídne výkony v skupinovej fáze Európskej lige aj proti širšej európskej elite, zrazu pôsobili akoby zabudli hrať futbal.
Je otázkou, aký zanechal vplyv predaj strelca Andraža Šporara (január 2020) či neúčasť zraneného krídelníka Mohu. Slovan však pôsobil ako z vnútra rozložený tím bez chémie.
Strelec iba na tribúne
Tréner Milanič sa rozhodol experimentovať so zostavou, čo mu nevyšlo. Slovinec nemal možnosť spoznať tím a hráčov a bolo to vidieť.
Aj preto bolo otázkou, prečo iba na tribúne sedel talentovaný David Strelec (vtedy mal 19 rokov) a prečo nastúpil fyzicky zjavne nepripravený David Holman, ktorý mal predtým v sezóne na konte iba 46 minút.
Odvtedy sa Slovan úplne zmenil. Tréner Milanič sezónu 2020/21 nedokončil a krátko pred koncom ho nahradil súčasný tréner Vladimír Weiss.
Jediným hráčom súčasného kádra, ktorý vtedy zažil zápas proti KuPS na vlastnej koži, je Kenan Bajrič.